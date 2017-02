Fußball | Hertha als Talentschmiede - Die alte Dame entdeckt die Jugend

22.02.17 | 08:33 Uhr

Hertha BSC ist zurzeit attraktiv für junge, hochtalentierte Profis wie lange nicht: Mitchell Weiser und Marvin Plattenhardt haben sich langfristig an den Verein gebunden. Kürzlich hat Abwehrspieler Niklas Stark verlängert. Doch so war es nicht immer. Von Dennis Wiese

Hertha BSC entwickelt sich zur Talentschmiede 2.0. Nicht nur die begabten Kicker aus der eigenen Jugend erhalten Profiverträge, wie zuletzt die Abwehrspieler Maximilian Mittelstädt und Jordan Torunarigha. Auch junge deutsche Talente von anderen Vereinen zieht es zurzeit wieder nach Berlin um sich in der Hauptstadt so weiter zu entwickeln, dass irgendwann vielleicht sogar Bundestrainer Jogi Löw anklopfen könnte.

Hauptgrund für die neue Lust an der Alten Dame ist Trainer Pal Dardai. Das sagt zumindest Linksverteidiger Marvin Plattenhardt. In den zwei Jahren unter Dardai sei viel passiert: "Wir sind mit Hertha auf einem richtig guten Weg", findet der 25-Jährige. Der Coach setzt auf junge Talente, der Verein spielt konstant in der oberen Tabellenhälfte und auch Berlin hat mehr zu bieten als nur Fußball. "Ich fühle mich wohl im Team, der Stadt und im Verein", sagt Innenverteidiger Niklas Stark, 21 Jahre jung, der gerade bis 2022 verlängert hat.



Hohe Talent-Quote bei Hertha

Mit Stark, Plattenhardt, dem ins Blickfeld der deutschen Nationalmannschaft gerückten Mitchell Weiser und dem deutsch-Amerikaner Brooks aus dem eigenen Nachwuchs ist die Quote der etablierten Talente bei Hertha gerade erstaunlich hoch. Das war nicht immer so. In der jüngeren Vereinshistorie finden sich nur wenige, die nach Berlin zogen, um dann groß herauszukommen. Zum einen setzte die Hertha vor allem Anfang der 2000er auf den starken eigenen Nachwuchs, der etwa Jerome und Kevin-Prince Boateng, Patrick Ebert, Malik Fathi oder Sofian Chahed hervor brachte. Zum anderen erfreuten sich besonders bis zum plötzlichen Abstieg 2010 ausländische, vor allem brasilianische Kicker großer Beliebtheit. So gelang es dem Verein mit Sebastian Deisler eigentlich nur einmal, eines der größten deutschen Talente für die Blau-Weißen zu gewinnen und in die Hauptstadt zu locken. Auch der spätere jahrelange Nationalspieler Arne Friedrich kam mit 23 Jahren nach Berlin. 2010 entschied sich immerhin noch Pierre-Michel Lassoga, damals umworbener Stürmer aus der Jugend von Bayer Leverkusen, für die Berliner.



Dardai: "Wir müssen weiter oben mitspielen"

Deisler und Lasogga überzeugten bei Hertha und wurden dann für gutes Geld weiterverkauft: neun Millionen Euro bekam man für Deisler, achteinhalb Millionen für Lasogga. "Wenn sie dauerhaft gut spielen, wird es für uns schwer, sie zu halten", weiß Dardai ob der aktuellen Talente. Um für die Top-Spieler weiterhin attraktiv zu bleiben, bleibe nur eines: "Wir müssen weiter oben mitspielen." Obwohl es natürlich Preise gebe, bei denen man Spieler ziehen lassen müsse. Denn für finanziell mittelklassige Vereine wie Hertha sind die ausgebildeten Talente auch potentielle Einnahmequellen. Irgendwann müsse man sich zusammensetzen und über die Philosophie von Hertha sprechen, so Dardai.

Ob nun eine schlagkräftige Mannschaft für die Zukunft aufgebaut oder lukrative Ablösesummen erzielt werden sollen - die Arbeit in der Talentschmiede 2.0 wird sich in jedem Fall auszahlen. Im wahrsten Sinne des Wortes: John-Anthony Brooks hätte im Sommer für 12 Millionen Euro nach England wechseln können - zu wenig für Hertha. An Mitchell Weiser soll RB Leipzig interessiert sein. In dessen Vertrag befindet sich angeblich eine Ausstiegsklausel über 11 Millionen Euro. Und sollte sich der Ruf als Sprungbrett erhärten, dürften demnächst sicher auch die nächsten Talente von der alten Dame angelockt werden.