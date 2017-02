Audio: Inforadio | 22.0.2.2017 | Vis a Vis Claudia Pechstein mit Jonas Schützeberg

Interview | Claudia Pechstein zum 45. - "Peking 2022? Warum nicht?"

25.02.17 | 09:02 Uhr

Ich siege oder ich sterbe: Das ist das Motto von Claudia Pechstein. Gerade hat sie wieder gesiegt und sich zur ältesten Medaillengewinnerin der Eisschnelllaufgeschichte gekrönt. Warum sie sich nicht von Männern durch die Luft werfen lässt und auch mit 50 noch auf dem Eis stehen möchte, hat sie Jonas Schützeberg erzählt.

Frau Pechstein, 45 Jahre alt und sportlich immer noch eine Ausnahmekönnerin. Haben Sie an ihrem Geburtstag mal ausgeschlafen oder waren sie auf dem Eis?

Ich war natürlich schon auf dem Eis, das Weltcup-Finale liegt noch vor mir. Die Konkurrenz schläft nicht, und es ist auch besser für mich. Sonst hätte ich zu Hause vielleicht den ganzen Tag nur Kuchen gegessen, den ich bekommen habe.

Bei Damen spricht man eigentlich nicht über das Alter. Sportler, ich bin selbst mal Ruderer gewesen, sehen das nicht so kritisch. Können Sie mit 45 noch Höchstleistungen bringen? Viele sind in diesem Alter schon Rentner, sportlich gesehen zumindest.

Ich glaube, viele haben es gar nicht erst probiert. Ich habe mir immer gesagt, ich mache noch ein Jahr weiter, und noch ein Jahr weiter. Jetzt bin ich 45 und kann noch nicht ans Aufhören denken. Sport ist mein Leben, Eisschnelllauf macht mir Spaß und ein Jahr vor den Olympischen Winterspielen wäre ich ja schön blöd, wenn ich jetzt aufhören würde.

Viele bezeichnen Sie als Eisschnelllauf-Oma, als die Grand-Dame des Eisschnelllaufens. Sind das Begriffe, die Sie ärgern oder eher stolz machen?

Das macht mich schon sehr stolz. Letztendlich sind das Komplimente, alle diese Wortgruppen, die für mich gefunden werden. Ich bin schon stolz, das können ja nicht so viele von sich behaupten.

Dass es sportlich noch geht, haben Sie Anfang Februar bewiesen. Silbermedaille bei den Weltmeisterschaften über ihre 5.000-Meter-Lieblingsstrecke. Kurz davor beim Weltcup in Berlin waren Sie krank. Hätten Sie gedacht, dass Sie bei der WM so ein Ding auspacken können?

Ich habe die Konkurrenz in Korea schon geschockt und mich selber auch ein bisschen, aber letztendlich weiß ich, dass 5.000 Meter schon sehr gut laufen kann. In Korea habe ich versucht die Medaille anzupeilen, aber dass es gleich so gut klappt, ist natürlich sensationell. Der Weltcup in Berlin ist immer so eine Sache. Berlin ist nicht ganz so mein Pflaster. Wenn man den Wettkampf laufen muss, sind immer so viele Leute da, die einen kennen. Jeder möchte mit einem zu tun haben während des Rennens, vor dem Rennen und danach. Das ist stressig. Ich habe mir Mühe gegeben, aber das war dann auch gut.

Sie haben in ihrem Sport alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Sie sind die erfolgreichste deutsche Winterolympionikin aller Zeiten. Zählen Sie eigentlich noch wie viele Medaillen sie gewonnen haben?

Dafür gibt es die Statistiker. Es ist für mich selbst immer wieder erstaunlich, wenn ich jetzt nach der WM irgendwas von der 61. Internationalen Medaille lese. Es ist Wahnsinn. Ich weiß ganz genau für mich, dass ich neun Olympische Medaillen habe, davon fünf Goldene und auch sechs Weltmeistertitel. Ich hab dann nach meiner Karriere nochmal Zeit die alle ganz genau zu zählen.

National führen sie auch mit 45 klar die Spitze im Eisschnelllaufen an. International haben Sie es den Kritikern auch wieder bewiesen. Woher nehmen Sie noch Ihre Motivation täglich aufs Eis zu gehen?

Das ist der Kampf gegen den Internationalen Eisschnelllaufverband. Der dauert jetzt bereits acht Jahre, gegen die ungerechtfertigte Dopingsperre, die ich damals bekommen habe. Ich habe meine Unschuld bewiesen und es ist schon Wahnsinn, dass man als deutscher Sportler nicht vor ein deutsches Gericht treten darf, so hat zumindest der Bundesgerichtshof entschieden. Ich führe den Kampf bis zum Ende, jetzt erstmal vor dem Bundesverfassungsgericht und wenn es sein muss auch bis an den Europäischen Gerichtshof.

Sie kämpfen nicht nur gegen den Verband, sondern auch dafür, dass ein deutscher Sportler nicht vor das Sportgericht in der Schweiz treten muss, sondern vor ein deutsches Zivilgericht treten darf. Wenn Sie Recht bekommen, was würde das für den Sport bedeuten?

Das wäre natürlich ein großer Meilenstein, beziehungsweise ein ganz normales Recht, was jeder deutsche Bürger bereits hat. Warum sollen das die deutschen Athleten nicht haben, gerade im Sinne des Sports. Ich hoffe, dass ich da ein Zeichen setzen kann.

Sie haben mal in einem Interview gesagt "Siegen oder Sterben". Das Wort Aufgeben existiert nicht im Wortschatz von Claudia Pechstein?

Aufgeben ist keine Option. Das sind so Motivationssätze, die ich so in meinem Kopf habe, wenn es schwer ist. Ich habe alles in meinem Leben erlebt. Sowohl ganz, ganz weit oben zu stehen aber auch ganz unten. Ich wollte mir schon fast das Leben nehmen. Habe alles verloren durch den ganzen Fall, da sieht man die Dinge nicht mehr bunt, sondern nur noch schwarz und weiß und deswegen siegen oder sterben.

Sie sind des Dopings bezichtigt worden, wurden für zwei Jahre gesperrt - ohne auch nur einen einzigen positiven Dopingtest gehabt zu haben. Was ist das für ein Gefühl mit dieser Strafe den Sport, den Sie so lieben, nicht mehr ausführen zu dürfen?

Für mich ist das damals absolut krass gewesen - als ich diesen Dopingstempel, den ich nach wie vor trage, auf die Stirn bekommen habe. Ich wurde in die gleiche Schublade gesteckt wie überführte Dopingsünder mit positivem Test. Den hat man bei mir nie gefunden und wird ihn auch nie finden. Ich bin des Blutdopings bezichtigt worden und war damals froh, als ich die Ursache rausbekommen habe. Das ist eine von meinem Vater vererbte Blut-Anomalie. Es war für mich wie ein Sieg, ich habe vorher ein super Leben gehabt und habe es jetzt auch wieder. Mit meinem Partner Matthias habe ich einen tollen Mann, einen Mentaltrainer, Lebenspartner, alles in Einem. Den hätte ich ohne diesen Fall gar nicht kennen gelernt und das wäre sehr schade gewesen.

Ursprünglich haben Sie als Eiskunstläuferin angefangen. Könnten Sie sich vorstellen, Sie wären vielleicht auch Olympiasiegerin im Eiskunstlauf geworden?

(lacht) Nein, auf keinen Fall. Das haben mir die Trainer zum Glück frühzeitig ausgeredet. Ich habe mit dreieinhalb Jahren angefangen mit Eiskunstlauf, kam dann auch später auf die Sportschule und war total stolz darauf. Hab jeden Tag mein Training neben der Schule gemacht und bin auch sehr gern gesprungen, nur der künstlerische Teil war nicht so ganz meiner. Da haben die Trainer gesagt, ich könnte mich gern nochmal beim Paarlaufen probieren, aber ich wollte mich nicht von fremden Jungs durch die Luft werfen lassen, deswegen bin ich dann zum Eisschnelllauf gekommen.

Mit fremden Jungs geben Sie sich jetzt aber schon ab. Sie haben ein privates Team gegründet: "Claudia Pechstein – The Internationals". Sie gehen damit auch eigene Wege, nicht alles mit dem Verband. Was steckt hinter dem Team?

Ich habe mich selber nicht mehr in der Lage gesehen, in dem Team was ich hatte, also in der Trainingsgruppe, mich noch sportlich weiter zu entwickeln. Dann habe ich meinen Trainer Peter Müller angerufen. Mein Trainer ist gut, den kenne ich schon seit ich 15 bin. […] Peter war auch sofort begeistert. Dann hat Matthias ein Haus organisiert, in dem die Jungs und das ganze Team wohnen können. Wir sind gerade dabei, dass noch etwas zu erweitern und mal schauen, was die Olympiasaison so zeigt.

Sie sind bei der Bundespolizei. Irgendwann wird die sportliche Karriere ja zu Ende sein. Wo sehen Sie sich danach?

Ich bin aktuell bei der Einsatzhundertschaft in Blomberg und bin ab und zu auch in Polizeiuniform mit Helm usw. unterwegs. Aber da mich die Leute so nicht kennen, bin ich da ziemlich inkognito. Habe schon den 1. Mai oder das DFB-Pokalfinale mitgemacht. Ja, das macht schon Spaß und ist natürlich eine andere Herausforderung als auf dem Eis, da weiß ich, was mir blüht. Bei solchen Einsätzen kann immer was Unvorhergesehenes passieren.

Eine neue Schlagzeile haben Sie noch rausgehauen: "Ich laufe, bis ich 50 bin." Das heißt, Sie planen gar nicht bis Pyeongchang im nächsten Jahr sondern schon bis Peking 2022?

Ich kann mir aktuell nicht vorstellen, dass ich nächstes Jahr meine Karriere beenden soll. Deswegen habe ich, da ich ja immer in Olympischen Zyklen denke, gleich 2022 rausgehauen. Ja, ich kann es mir grundsätzlich gut vorstellen.

Das Gespräch mit Claudia Pechstein führte Jonas Schützeberg für Inforadio. Dieser Text ist eine redigierte und leicht gekürzte Fassung, das vollständige Interview hören Sie als Audio oben im Beitrag.