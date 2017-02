Für alle Nicht-Hertha- oder Fußballfans: Marcelinho ist eine Hertha-Kultfigur, der möglicherweise beste Spieler, der je für die Hertha aufgelaufen ist und ein bunter Vogel der freundlichsten Sorte. Fünf Jahre lang (2001 bis 2006) spielte er für die Berliner und das in bunten Schuhen - als die meisten noch schwarze trugen. Inzwischen ist Marcelinho 41 Jahre alt und lebt wieder in seiner Heimat Brasilien.

Grund genug also, den Star ins Haus einzuladen. Und er enttäuscht uns nicht. Natürlich kommt Marcelinho eine Stunde zu spät, aber damit haben wir gerechnet. Pünktlichkeit war schon in seiner aktiven Zeit keine seiner Stärken. Dann aber nimmt er sich Zeit. Ein kurzer Besuch im Schaltraum und dann ab ins ausgeleuchtete Studio. Marcelinho spricht sehr wenig deutsch, aber er gibt sich sehr viel Mühe, all die Sätze nachzusprechen, die wir ihm vorgeben. Der schwierigste: "Wir suchen die herthaeste Fanfamilie". Spätestens im 237. Versuch ist aber jeder Take im Kasten. Vor der Green-Box hin- und herfahren, imaginäre Knöpfe drücken, es klappt alles und das ohne Übersetzer, aber mit ganz viel Spaß.