Giffey und Rödl im rbb Sportplatz - "Du musst nur ein Spiel gewinnen, um im Finale zu stehen"

13.02.17 | 17:28 Uhr

Hochklassige Gäste nach hoher Pleite: Alba-Profi Giffey und Basketball-Bundestrainer Rödl waren am Sonntagabend zu Gast im rbb Sportplatz. Beide hat die deutliche Niederlage gegen Bayern nicht kalt gelassen, beide fanden unterschiedliche Gründe für die Schlappe.

Für Alba-Spieler Niels Giffey war es natürlich ein gebrauchter Tag, nachdem sein Team am Sonntag gegen den FC Bayern München deutlich mit 56:80 vor eigenem Publikum verloren hatte. Giffey führte die Niederlage darauf zurück, dass seine Mannschaft von der ersten Sekunde an keinen Fluss ins Spiel bekommen habe und die Aggressivität gefehlt hätte, sagte er am Sonntagabend im rbb-Sportplatz (siehe Video oben). Diese habe man sich in den Spielen zuvor durch das Offensivspiel erarbeitet. Natürlich fehle auch Point Guard Peyton Siva, aber man habe gegen die Bayern einfach schlecht ausgesehen. Zu Gast im Studio war auch Alba-Legende Henrik Rödl, jetzt Bundestrainer der Nationalmannschaft. Er erklärte die deutliche Niederlage der Berliner mit der guten Form der Bayern. Diese seien im Moment in einer starken Phase und das ginge im Moment ein bisschen unter, da das Überraschungsteam aus Bamberg und Europaleague-Teilnehmer Bayreuth im Fokus stehen würden. Hinzu käme die aktuelle Schwächephase der Albatrosse und der Ausfall von Peyton Siva. Darüber hinaus würden die Münchner den Berlinern auch von der Spielanlage nicht liegen.

Wiedergutmachung im Pokal?

Am kommenden Samstag können sich Giffey und Co. jedoch für die herbe Niederlage revanchieren. Im Pokalwettbewerb treffen die Albatrosse im Halbfinale erneut auf den FC Bayern. Für Giffey sei es natürlich "tough", Mut aus der Niederlage zu ziehen, da man so motiviert in das Spiel gegangen sei. Aber klar sei auch: "Du musst nur ein Spiel gewinnen, um im Finale zu stehen", darauf müsse man sich jetzt konzentrieren. "Dann stehst du im Finale, um den ersten Titel des Jahres."

Im Sommer wartet die nächste große Aufgabe

Besonders für den Nationalspieler Niels Giffey ist es wichtig, schnell aus der aktuellen Schwächephase heraus zu kommen, denn im Sommer steht die Europameisterschaft an. Bundestrainer Rödl teilt sich das Amt derzeit mit Chris Fleming, der im Moment noch in Amerika weilt und seit Juli 2016 als Assistenztrainer bei den "Brooklyn Nets" arbeitet. Rödl kümmert sich daher im Moment alleine um die Spieler und gibt die Informationen dann an Fleming weiter. Im Sommer sei Fleming dann aber wieder "Headcoach". Giffey blickt der Zukunft in der Nationalmannschaft positiv entgegen. "Wir haben intern unsere Ziele festgelegt, aber die bleiben natürlich intern. Wir haben eine neue, junge Generation, die hungrig ist."

Giffeys Weg über Alba nach Amerika und zurück

Zu der zählt sich der 25-Jährige auch noch, obwohl er schon vor gut zehn Jahren von Rödl in das Jugendprogramm von Alba geholt wurde. Rödl habe damals Überzeugungsarbeit leisten müssen, da Giffey sich sehr wohl in seinem damaligen Team gefühlt habe. 2010 ging es für den Berliner dann nach Amerika, an die University of Connecticut. Dort gewann er zweimal die College-Meisterschaft. "Connecticut ist zu einer zweiten Heimat für mich geworden. Man wird dort sehr wertgeschätzt." College-Basketball habe dort einen großen Stellenwert. Rödl betont, dass auch die Deutschen Schulen mit der amerikanischen Ausbildung junger Talente mithalten können. Aber natürlich sei die Erfahrung für die Talente gewinnbringend, sich mit einer neuen Sprache und in einer anderen Kultur zurechtzufinden.