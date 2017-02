Der Olympia-Vierte könnte dabei auch den Meetingrekord (5,92 m) des Kölners Björn Otto aus dem Jahr 2012 ins Visier nehmen. Der Pole hatte diese Höhe Ende Januar in Cottbus bereits übersprungen und schon dort Otto den Meetingrekord entrissen. Der deutsche Freiluft-Rekordler hat seine Karriere inzwischen beendet. Die deutschen Hoffnungen ruhen auf dem Leverkusener Karsten Dilla, der sich der Qualifikationshöhe (5,78 m) für die Hallen-EM in Belgrad (3. bis 5. März) nähern könnte.

Am Freitagabend gehen die Frauen an den Start. Der Meetingrekord von Weltmeisterin Yarisley Silva aus Kuba (4,70 m) wird dabei wohl nicht in Gefahr geraten. Die Tschechin Romana Malacova reist mit der stärksten Bestleistung (4,62 m) an. Olympia-Teilnehmerin Annika Roloff aus Holzminden will auch unter dem Hallendach ihrer Leistung aus dem vergangenen Sommer (4,60 m) näher kommen.



Doch nicht nur erfahrene Sportler sind bei dem Meeting dabei. Zum Start am Donnerstag konnte sich jeder Sterncenter-Besucher einmal ausprobieren. Anschließend zeigten dann die Nachwuchsspringer bis 16 Jahre ihr Können.