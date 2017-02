Fußball | Regionalliga will neue Aufstiegsregel - "Am Anfang ist man immer der Idiot"

16.02.17 | 14:20 Uhr

Es kommt Bewegung in den Streit um den Aufstieg in die dritte Liga. Eine Woche nach seinem Frontalangriff bekommt Energie-Trainer Wollitz Zustimmung von Klubs aus der Regionalliga. Doch wie realistisch ist ein Umbau der vierten Liga samt seiner fünf Staffeln? Von Andreas Friebel

"Wenn wir alle mal an einem Spieltag nicht antreten, fangen die hohen Herren vielleicht mal an nachzudenken" - markige Worte vom Cottbuser Trainer Claus-Dieter Wollitz, der vor einer Woche zu einem Streik in der Regionalliga aufgerufen hatte. Sein Ärger richtet sich gegen die Aufstiegsregelung aus der vierten in die dritte Liga. Aus sechs Klubs, mach drei - lautet aktuell die Formel. Auch die Meister der Regionalligen müssen deshalb in Entscheidungsspielen antreten. Die Regionalliga ist damit zum Nadelöhr im deutschen Fußball geworden. In keiner anderen Liga darf der Meister nicht aufsteigen.

Aufstiegsregel Die Aufstiegsregelung zwischen vierter und dritter Liga besteht seit der Saison 2012/13 und sieht vor, dass die Meister aus den fünf Regionalligen (Nord, Nordost, West, Südwest und Bayern) und der Vize-Meister aus der Südwest-Staffel am Ende der Saison Relegationsspiele um den Aufstieg bestreiten. Die drei Paarungen werden ausgelost. Der jeweilige Sieger steigt in die 3. Liga auf. Gespielt wird im Europapokal-Modus mit Hin- und Rückspielen. Aus sechs Klubs, mach drei - lautet aktuell die Aufstiegsformel.

"Wir können uns nicht alles gefallen lassen"

Regelmäßig vor Beginn der Relegationsspiele entbrennt eine hitzige Debatte über diesen Modus. Claus-Dieter Wollitz hat sie nun schon deutlich früher begonnen, ohne dass überhaupt feststeht, ob Energie Cottbus überhaupt in die Relegation geht. Denn aktuell sind die Lausitzer Tabellenzweiter hinter Jena. Vier Punkte trennen beide Teams. "Wir können uns nicht alles gefallen lassen und deshalb habe ich das angesprochen. Ich weiß, dass derjenige, der es anschiebt, am Anfang immer der Idiot ist. Zumindest solange bis das Konzept durchgedrückt ist", so Wollitz.

Die Tageszeitung "Lausitzer Rundschau" hat in den letzten Tagen eine großangelegte Befragung unter den Teams in der Regionalliga durchgeführt. Von den 91 Klubs haben sich 40 daran beteiligt. Das Votum ist eindeutig. 85 Prozent sind mit der Aufstiegsregelung unzufrieden. 80 Prozent sind bereit sich einer Initiative zur Änderung des Aufstiegsmodus anzuschließen. Nur 40 Prozent begrüßen die Einteilung in fünf Regionalligen. Um den Aufstiegsmodus zu verändern, müsste es zu weitreichenden Anpassungen in den Regionalligen kommen. Einfach die Meister in die dritte Liga aufsteigen zu lassen, erscheint völlig unrealistisch, weil dann auch fünf Teams aus der dritten Liga absteigen müssten. Das ist mit dem Deutschen Fußballbund (DFB) nicht zu machen. Er organisiert den Spielbetrieb in der dritten Liga. Aktuell hält sich der mächtige Verband aus dieser Diskussion heraus und verweist darauf, dass für den Spielbetrieb der vierten Liga die jeweiligen Regionalverbände zuständig sind.

"Von allen schwierigen Lösungen noch für die beste"

Die letzte Aussage zum Thema Relegation gab es im Herbst von DFB-Boss Reinhard Grindel. Im Saarländischen Rundfunk verteidigte er die Verteilung auf fünf Regionalligen und die Relegationsspiele um den Aufstieg in die 3. Liga. Seiner Meinung nach ist das "von allen schwierigen Lösungen noch für die beste". Ist sie das wirklich? Fakt ist, dass in der Fußball-Regionalliga die Grenze zwischen Profifußball und gehobenem Amateurfußball verläuft. Für die kleineren Klubs ist sie das maximal Erreichbare. Für Teams, die schon erste oder zweite Bundesliga gespielt haben, ist sie eine Art "schwarzes Loch" mit bescheidenen Aussichten auf Rückkehr in den "echten" Profifußball. Auch in Cottbus weiß man, dass die vierte Liga auf Dauer Fans und Sponsoren nicht vermittelt werden kann. Die Kosten sind hoch, um dort wieder rauszukommen, die Gefahr dass man in der Relegation scheitert, ist aber nicht minder gering. Wie also weiter?

Der einzig mögliche Kompromiss scheint aktuell eine Reduzierung der Regionalligen zu sein. Vier Regionalligen = vier Aufsteiger. Auf einen Schlag würden dann aber mindestens 18 Vereine absteigen. Dies hätte weitreichende Auswirkungen auf die Ligen darunter. Wilfried Riemer, Leiter Spielbetrieb beim Nordostdeutschen Fußballlandesverband (NOFV) glaubt deshalb: "Gerade die kleinen Vereine werden solche Änderungen nicht begrüßen. Es wird schwer sein, für solche Pläne eine Mehrheit zu finden." Ganz auszuschließen ist das aber nicht. Denn auch den kleineren Klubs ist klar, wie groß der sportliche Unterschied zum Beispiel in der Regionalliga Nordost ist. Neustrelitz hat in dieser Saison erst ein Mal gewonnen. Bautzen und Luckenwalde können erst zwei Siege verbuchen. Zuschauer werden so nicht in das Stadion gelockt

"Der Anfang scheint gemacht zu sein"

Eine Initiative zur Veränderung des Aufstiegsmodus bekommt auch Unterstützung von oben. In der Umfrage der Lausitzer Rundschau haben beispielsweise auch die Erstligaklubs Wolfsburg und Hamburg, sowie Zweitligist Braunschweig, die mit ihren zweiten Teams in der Regionalliga spielen, ihre Zustimmung zu Veränderungen gegeben. Dazu kommen Traditionsklubs wie Waldhof Mannheim, Kickers Offenbach, Alemannia Aachen oder Carl Zeiss Jena. Wer aber auf schnelle Änderungen hofft, der wird enttäuscht. Wilfried Riemer glaubt: "Das solche grundlegenden Veränderungen mindestens ein Vorlauf von zwei Jahren benötigen." Aber der Anfang scheint gemacht. Die Frage wird nun sein, wie schnell die Klubs, die eine Änderung wollen, mit denen ins Gespräch kommen, die das ablehnen. Und wer die besseren Argumente auf seiner Seite hat? Auch die Frage nach der Position des Deutsche Fußballbundes wird sich stellen, wenn der Wunsch nach Veränderung in den Regionalligen größer wird. Obwohl die Regionalliga formal nicht in seine DFB-Zuständigkeit fällt, ist doch jedem klar, dass der größte nationale Sport-Fachverband der Welt ein Wörtchen mitzureden hat.