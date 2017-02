Fußball | Arminia Bielefeld kommt in ide Alte Försterei - Union empfängt den Vorvorletzten

Union betritt Neuland: Bei den Eisernen stehen Yoga-Übungen auf dem Trainingsplan. Entspannt aber ist Trainer Jens Keller trotzdem nicht vor dem Duell mit Bielefeld, denn aktuell scheint es so, als könne in der 2. Liga jeder jeden schlagen. Von Stephanie Baczyk

Unions Coach Jens Keller muss nicht lange nachdenken, wenn es um seine aktive Zeit als Spieler geht und um die damaligen Trainingsmethoden. "Damals hat kein Trainer auf Yoga geschaut", sagt er und lacht: "Da bist du marschiert, bis du fast gekotzt hast." Gekotzt hat in dieser Woche kein Profi des 1. FC Union. Die Mannschaft hat viel eher versucht, Körper und Geist in Einklang zu bringen – mit Yogaübungen. "Ich habe noch nie Yoga gemacht und ich glaube, die Bewegungen sind auch nicht wirklich etwas für mich", verrät Keller mit einem Schmunzeln, stellt aber gleichzeitig klar: "Solange es den Jungs gut tut und sie davon überzeugt sind, werden wir das hin und wieder einwerfen."

Mit der Arminia kommt der einizige Zweitliga-Überlebende im Pokal

Zugegeben, die Lage der Eisernen ist deutlich entspannter als die des aktuellen Gegners. Arminia Bielefeld kämpft gegen den Abstieg in der Liga und muss dringend punkten, um nicht bis ans Tabellenende durchgereicht zu werden. Dazu kommt die Doppelbelastung bei den Ostwestfalen – unter der Woche musste das Team von Trainer Jürgen Kramny im DFB-Pokal ran und konnte sich gegen den Regionalligisten Astoria Walldorf erst im Elfmeterschießen durchsetzen. Aber Bielefeld ist damit der einzige Club der 2. Liga, der es ins DFB-Pokal-Viertelfinale geschafft hat. Und so warn Jens Keller davor, die Bielefelder zu unterschätzen. "Sieht so aus, als wenn sie sich aktuell stabilisiert haben. Sie haben auch das letzte Spiel in der Liga gegen 1860 München gewonnen und vor allem in der ersten Halbzeit ein gutes Spiel abgeliefert", sagt der 46-Jährige über den Gegner am Sonntag und gibt sich gleichzeitig selbstbewusst: "Wir wollen unser Spiel machen. Wir sind hier zuhause und wir sind der Favorit."

Wiedersehen mit Brandy und Kramny

Aber auch Unions Trainer weiß, dass die Zweite Liga in diesem Jahr eine Wundertüte ist. Mit Hannover 96 und Eintracht Braunschweig mussten am letzten Wochenende gleich zwei Spitzenteams bittere Niederlagen einstecken – jeweils gegen Vereine aus der unteren Tabellenhälfte. "Man sieht: Es tun sich alle Mannschaften schwer gegen die aus dem hinteren Bereich. Ich habe immer gesagt: Die Zweite Liga ist sehr ausgeglichen. Also glaub‘ ich nicht, dass ich die Jungs da extra drauf hinweisen muss", so Keller. Für den gebürtigen Schwaben ist das Aufeinandertreffen mit der Arminia auch eine Reise in die Vergangenheit. Denn Keller hatte einst mit Bielefelds Coach Jürgen Kramny zusammen beim VfB Stuttgart gespielt – in der Jugend und bei den Profis. Kramny war zudem Kellers Co-Trainer während seiner Zeit als Bundesligacoach bei den Schwaben. Klar, dass Keller zugibt: "Ich freu mich, den Jürgen zu sehen. Wir haben ein sehr gutes Verhältnis." Für die Spieler des 1. FC Union gibt es außerdem ein Wiedersehen mit Sören Brandy. Der Stürmer ist erst im Winter nach Bielefeld gewechselt – bei den Eisernen saß er in den letzten Monaten oft nur auf der Bank.

Leistner muss pausieren - Pogatetz hat darum Startelf-Chancen

Gegen Bielefeld wird Trainer Keller auf mindestens einer Position wechseln müssen – Innenverteidiger Toni Leistner hat gegen Dresden am vergangenen Wochenende die fünfte gelbe Karte gesehen und fehlt gesperrt. Chancen auf einen Platz in der Startelf darf sich deshalb Emanuel Pogatetz ausrechnen. Es wäre das erste Pflichtspiel von Beginn an für den Österreicher in dieser Saison. Alternativ steht auch Michael Parensen zur Verfügung, Fabian Schönheim hat nach einer vierwöchigen Verletzungspause noch Trainingsrückstand.