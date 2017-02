Unions Offensivspieler Steven Skrzybski sorgte mit seinem achten Saisontor für die Führung der Berliner in der 41. Minute. Nach der Halbzeitpause erhöhte in der 60. Minute Simon Hedlund auf 2:0.

Vor den rund 20.000 Zuschauern im Stadion an der Alten Försterei war Union von Beginn an um Spielkontrolle bemüht. Die Berliner drängten München in die eigene Hälfte und hatten vor dem Seitenwechsel mehrfach gute Torchancen. Skrzybski belohnte das Keller-Team, als er einen Abpraller aus rund elf Metern ins Tor schob.

Auch nach dem Seitenwechsel zeigte sich Union überlegen und hatte gegen die Löwen kaum Probleme. Hedlund sorgte dann für die Vorentscheidung. Die beste Chance der Münchner hatte Sebastian Boenisch mit einem Distanzschuss an die Latte in der 76. Minute. Danach geriet Unions dritter Sieg in Folge nicht mehr in Gefahr.