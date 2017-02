Am vorletzten Spieltag der Bundesliga-Hauptrunde hat Meister Berlin Volleys beim Tabellenschlusslicht Solingen mit 3:0 (25:20, 25:23, 25:18) gewonnen. Erfolgreichster Angreifer bei den Berlinern war am Sonntag der Australier Paul Carroll mit 18 Zählern.

Trotz des Dreisatzsieges offenbarten die Gäste vor 900 Zuschauern in der Bayer-Arena von Wuppertal Schwächen. Ohne die verletzten Steven Marshall und Sebastian Kühner konnten die Berliner nur auf zehn Spieler zurückgreifen. Zudem erweckten die BR Volleys mitunter den Eindruck, als wollten sie ihre Kräfte schonen für das am Mittwoch bevorstehende schwere Gruppenspiel in der Champions League bei Cucine Lube Civitanova in Italien.



Durch den Auswärtserfolg zogen die Volleys nach Punkten mit Spitzenreiter VfB Friedrichshafen gleich. Damit kommt es zum Abschluss der Hauptrunde am kommenden Sonntag in Friedrichshafen zum "Endspiel" gegen den VfB. Bei einem Sieg würden die Berliner als Tabellenerster in die Playoffs einziehen