Am Ende dieses Mittwochabends in der Berliner Max-Schmeling-Halle hatten die verschwitzten Herrschinger die Preußen aus der Hauptstadt nicht in Verlegenheit bringen können: Mit 3:1 (25:18, 18:25, 25:16, 25:18) verloren sie gegen die Berlin Volleys. Die haben sich dadurch nah an den Tabellenführer VfB Friedrichshafen herangewanzt - jetzt sind sie punktgleich mit ihrem Intimus.

Der Volleys-Manager Kaweh Niroomand hatte zuvor vor den Gästen vom schönen Ammersee gewarnt: "Das ist eine Mannschaft mit vielen Aufs und Abs in dieser Saison. Sie ist von daher etwas unberechenbar." Er sollte recht behalten. Die Herrschinger rechneten sich vor der Reise in die Ferne eh nicht viel aus, also konnten sie ja nur gewinnen. "Es ist ein Spiel ohne Druck für uns", hatte der Trainer Max Hauser gesagt - das Duell am Wochenende um den sechsten Platz sei viel wichtiger.

Zum Schicksalsspiel ließ sich die Sache also beim besten Willen nicht emporreden, vergleichsweise spärliche 2.635 Zuschauer waren in die Schmeling-Halle gekommen. Aber auch die wollten was geboten bekommen - nicht nur modisch, so schön die kniehohen Ringelsocken des Herrschinger Kapitäns Doranth auch anzusehen waren. Die Volleys enttäuschten sie zuerst nicht: Schnell gingen sie mit 6:2 in Führung. Dann aber schlugen die Karierten zurück, ihr 15:15 Ausgleich veranlasste den Berliner Trainer Roberto Serniotti zu einer Auszeit. Es half - seine Spieler berappelten sich und entschieden den ersten Satz mit 25:18 überraschend deutlich für Berlin.

Im zweiten Satz glichen die Herrschinger wieder aus, nach dem 5:3-Start der Volleys stand es bald 7:7. Dann ging der TSV sogar zum ersten Mal in Führung, mit 12:10. Berlins Kapitän Robert Kromm und sein Teamkollege Paul Carroll bewerkstelligten zwar nochmal den Ausgleich, aber der zweite Satz ging für die Gäste so aus, wie der erste für die Volleys: Mit 25:18.