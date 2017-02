Die Berlin Volleys haben ihre schwere Aufgabe beim Tabellenvierten SWD powervolleys Düren souverän gemeistert. Das Team von Trainer Roberto Serniotti gewann das Spitzenspiel der Volleyball-Bundesliga bei den Rheinländern am Samstag mit 3:0 (25:23, 25:23, 25:18).

In der Arena Kreis Düren entwickelte sich von Beginn an eine spannende Partie, in der sich die Berliner am Ende der ersten beiden Sätze abgeklärter zeigten. Im überlegen geführten dritten Durchgang verwandelte der Kanadier Graham Vigrass für die Gäste den zweiten Matchball zum Sieg.