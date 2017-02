Der deutsche Volleyball-Meister Berlin Recycling Volleys hat sich in der Champions League vorzeitig für die Playoffs qualifiziert. Am vierten Spieltag der Vorrunde setzten sich die Berliner am Donnerstagabend gegen Tschechiens Titelträger VK Dukla Liberec mit 3:0 (25:17, 25:22, 25:19) durch. Die 3.462 Zuschauer in der Max-Schmeling-Halle sahen einen klar überlegenen Gastgeber. Ruben Schott verwandelte den zweiten Matchball zum Sieg.



Bereits das Hinspiel in Tschechien hatten die Berliner klar mit 3:0 gewonnen. Am nächsten Dienstag treten die Volleys dann gegen das polnische Team Asseco Resovia Rzeszow an.