Die Berlin Volleys halten in der Volleyball-Bundesliga Anschluss an Tabellenführer VfB Friedrichshafen. Im Verfolgerduell bei den United Volleys Rhein Main setzte sich der deutsche Meister am Sonntag nach starker Leistung mit 3:1 (25:20, 25:20, 19:25, 25:18) durch. In der Großsporthalle Rüsselsheim musste das Team aus der Hauptstadt nach einer 2:0-Satzführung zwar noch einmal kurz zittern. Aber nicht zuletzt dank der 17 Punkte des überragenden Kanadiers Steven Marshall hatten die Gäste das bessere Ende für sich.

Neben Marshall konnten auch Robert Kromm (16) und Paul Carroll (15) im zweistelligen Bereich für die Volleys punkten. Die Berliner haben mit ihrem Erfolg den Abstand in der Tabelle auf Spitzenreiter Friedrichshafen bei einem Spiel weniger auf drei Punkte verkürzt.