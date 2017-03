In der Viertelfinal-Serie sind die Berliner Eisbären gegen Adler Mannheim mit 1:2 in Rückstand geraten. Im letzten Drittel des Spiels kamen die Berliner nochmal ran - doch letztlich blieben sie zu harmlos im Abschluss.

Die Eisbären Berlin haben im Playoff-Viertelfinale der Deutschen Eishockey Liga (DEL) die zweite Niederlage gegen die Adler Mannheim kassiert. Der DEL-Rekordmeister unterlag im dritten Spiel der Serie "Best of Seven" bei den Adlern knapp mit 2:3 (1:2, 0:1, 1:0) und liegt nun in der Serie mit 1:2 zurück. Louis-Marc Aubry und Florian Busch trafen für die Berliner.