Fußball | 1:3-Heimpleite gegen einen Nobody - Für Energie rückt der Aufstieg in weite Ferne

12.03.17 | 15:03 Uhr

Im Kampf um den Wiederaufstieg in die 3. Liga hat Energie Cottbus an Boden verloren. Vor heimischem Publikum verloren die Lausitzer gegen den Nobody VfB Auerbach mit 1:3. Spitzenreiter Jena ist Energie damit vorerst enteilt.

Das war ein Nachmittag zum Vergessen für alle Fans des FC Energie Cottbus. Eigentlich wollten die Lausitzer nach zwei Pleiten in Folge mit einem überzeugenden Heimsieg gegen den Tabellen-14. VfB Auerbach den Anschluss an Spitzenreiter Carl Zeiss Jena wahren. Stattdessen stand am Ende des Spiels eine bittere 1:3-Pleite - und Jena ist auf sieben Punkte enteilt.

Dabei hatte Energie zunächst druckvoll begonnen und wurde bereits in der 10. Minute belohnt: Marco Stein traf zum verdienten 1:0. Doch in der Folge verlor das Cottbuser Spiel an Tempo, mehr als ein Lattenknaller von Marcelo (27. Minute) sprang an guten Chancen kaum heraus. Kurz vor der Pause dann die kalte Dusche - und in dem Fall stand ein Cottbuser selbst am Brausehebel: Lasse Schlüter schoss ein unglückliches Eigentor. Damit nahm das Lausitzer Drama seinen Lauf.



Der Fußballgott war ein Sachse

Denn egal, was Energie nach der Pause auch versuchte, die Rothemden schafften es einfach nicht, die Kugel im Tor der Auerbacher unterzubringen. Dabei spielten die Kicker des sächsischen Vereins für Bewegungsspiele im Jahr 2012 noch in der fünften Liga - zum damaligen Zeitpunkt drei Ligen unter den Lausitzern. Und auch in dieser Saison klafft eigentlich ein Leistungs-Graben zwischen den beiden Mannschaften: Auerbach spielt gegen den Abstieg und hat nicht einmal halb so viele Punkte auf dem Konto wie Cottbus. Doch an diesem Nachmittag war der Fußballgott ein Sachse: In der 80. Minute traf Marcel Schlosser (80.) per Freistoß zur Auerbacher Führung. Der Cottbuser Keeper Avdo Spahic machte dabei keine glückliche Figur: Er kam zwar noch an den Ball, boxte ihn aber ins eigene Tor. in der 89. Minute versetzte Danny Wild (89.) mit seinem 3:1 Energie dann den endgültigen K.o.-Schlag. Für Energie wird es nun sehr schwer, den Schalter wieder umzulegen. Zwar sind noch 12 Spiele zu absolvieren, den 7-Punkte-Rückstand auf Jena können die Mannen von Pele Wollitz noch aufholen. Doch im Moment sieht es nicht gut aus für die Lausitzer.