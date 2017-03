Fußball-Bundesligist Hertha BSC hat nach eigenen Angaben eine einstweilige Verfügung gegen die AfD erwirkt. Das Berliner Landgericht habe dem Antrag des Vereins stattgegeben, erklärte Hertha-Sprecher Marcus Jung am Mittwoch und bestätigte damit einen Bericht der "Bild"-Zeitung. Bei der Unterlassungsverfügung geht es um die Verletzung der Persönlichkeitsrechte des Spielers Marvin Plattenhardt.

Plattenhardt hatte am Samstag von der AfD gefordert, einen Tweet mit einem Foto von sich zu löschen. Der Abgeordnete habe sich ihm nicht vorgestellt, er habe nicht gewusst, mit wem er es zu tun hatte, sagte Plattenhardt am Sonntag dem rbb. Er engagiert sich seit Jahren gegen Rassismus und war unter anderem bei "Show Racism the Red Card Deutschland e.V." dabei.