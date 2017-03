Alba Berlin hat das Bundesliga-Duell mit dem Tabellennachbarn medi Bayreuth knapp gewonnen. Dank einer Leistungssteigerung in der Schlussphase siegten die Albatrosse mit 77:76, nachdem sie zur Halbzeit noch hinten gelegen hatten.

Alba Berlin hat seine Chance gewahrt, die Hauptrunde der Basketball-Bundesliga unter den ersten Vier zu beenden. Die "Albatrosse" gewannen am Freitagabend mit 77:76 (28:31) gegen den Tabellennachbarn Bayreuth und haben nach diesem Heimsieg nur noch vier Punkte Rückstand auf den vierten Tabellenplatz. Die Top-4-Teams der Liga haben den Vorteil, mit einem Heimspiel ins Playoff-Viertelfinale zu starten.



Gegen Bayreuth lagen die Berliner lange Zeit in Rückstand. Erst zu Beginn des letzten Viertels gelang Alba der Ausgleich. In einer spannenden Schlussphase hatten die Gastgeber schließlich das bessere Ende für sich. Bester Berliner Werfer war Dragan Milosavljevic mit 19 Zählern.