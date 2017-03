Möglicherweise wollten sich die Adler Mannheim für ihr drittes Heimspiel schonen, aber den Eisbären aus Berlin kann es egal sein: Nach einer verkorksten Hauptrunde drehten sie am Mittwochabend so richtig auf und und ließen den Gästen im vierten von sieben möglichen Play-Off-Spielen keine Chance. Mit 6:1 (1:1, 3:0, 2:0) gewann der DEL-Rekordmeister mehr als deutlich und glich in der "Best of seven"-Serie zum 2:2 aus.