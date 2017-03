Am vergangenen Freitag hatte Jamie MacQueen den Heimsieg der Eisbären Berlin gegen Ingolstadt noch als überzähliger Ausländer von der Tribüne aus verfolgen müssen. Am Mittwoch wurde der 28 Jahre alte Kanadier zum gefeierten Matchwinner. Mit zwei Toren trug er maßgeblich zum 3:1-Sieg der Berliner im ersten Pre-Play-off-Spiel gegen die Straubing Tigers bei. Nun könnte die Entscheidung in der Play-off-Qualifikation bereits am Freitag fallen. Um 19:30 Uhr beginnt in Straubing das zweite Spiel im Modus "Best of three". "Der Druck liegt jetzt auf den Straubingern, sie haben alles zu verlieren", sagte MacQueen am Donnerstag.