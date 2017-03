International Football Film Festival - Das "Wir schaffen das" des FC Liverpool

09.03.17 | 10:25 Uhr

Wenn Ende März das Filmfestival "11 Millimeter" beginnt, kommen Fußballfans auf ihre Kosten: Im Kino Babylon, im Filmtheater am Friedrichshain und im City Kino Wedding warten rauschhafte Kinofilme auf ihr Publikum – und Fußballprominenz aus Berlin. Von Friedrich Rößler

Das letzte große Fußballturnier – die EM 2016 in Frankreich - hinterlässt fast ein Jahr später immer noch Spuren, und so erscheint es nur folgerichtig, dass die Dokumentation "Wie ein Vulkan – der Aufstieg des isländischen Fußballs" das Fußballfilmfestival am 30. März eröffnen wird. Der Film begleitet ganz nah die isländische Auswahl während der sensationellen Qualifikation für das Turnier in Frankreich [externer Link].

Infos im Netz 11mm - International Football Film Festival Vom 30. März bis 3. April 2017 präsentiert der Verein "Brot & Spiele" zum 14. Mal das weltweit erste und größte Filmfestival, mit rund 70 Spiel-, Dokumentar- und Kurzfilmen.



Hommage an niederländische Fußball-Ikone

Im weiteren Festivalprogramm runden Frankreich als Gastgeber und Wales als zweites Überraschungsteam und Sympathieträger den EM-Rückblick ab. Anlässlich des Todestags von Fußballlegende Johan Cruyff widmet sich das Filmfestival mit einer Hommage der niederländischen Fußballikone. Außerdem gehören eine Filmreihe über die nordrhein-westfälische Fußballkultur und das Thema Fußball in Israel zu den Schwerpunkten. Die nationalen Fußballklubs dürfen auch nicht fehlen. Dieses Jahr gehört die Bühne den aktuell zwar nicht ganz so erfolgreichen, dafür aber traditionsreichen Vereinen, wie Festivalleiter Birger Schmidt verrät. "Darmstadt 98 und Dynamo Dresden werden dargestellt, die Begeisterung der Fans, aber genauso auch dramatische Szenen aus der Vereinsgeschichte", sagt er.

Auf den Spuren einer legendären Fußball-Hymne

Weltpremiere dürfen zum Beispiel "Refugee 11" und "You'll never walk alone" feiern. "Refugee 11" versucht sich dem Schicksal von Flüchtlingen zu nähern, die in Deutschland nicht nur bleiben, sondern auch ankommen wollen. Mut und Kraft holen sie sich dafür bei einem Team aus Geflüchteten – 27 Spieler aus 16 Ländern - das in der Kreisklasse C gelandet ist. Der Regisseur Jean Boué spricht von emotionalen Dreharbeiten und von großen Ängsten seiner Protagonisten davor, dass sie ihre neue Heimat wieder verlassen müssen. Der Fußball gebe ihnen die Sicherheit, dass sie nicht allein seien.

"You’ll never walk alone" begibt sich auf Spurensuche einer legendären Fußballhymne. Im Film erklärt Jürgen Klopp, Trainer vom FC Liverpool, kurz und prägnant die Wirkung: "Diese Hymne, das ist ein Signal und sie ist leicht zu verstehen und sie vereint die Leute in diesem Moment." Der Regisseur André Schäfer erzählt die mehr als 100 Jahre alte Geschichte des Songs und besucht dabei nicht nur die Geburtsstadt des Songs, Budapest, sondern folgt dem Fansong fast aller Vereine über New York und Liverpool bis nach Dortmund. "Die Fans singen das einfach, obwohl es nichts mit Fußball zu tun hat, aber es hat was mit Gemeinsamkeit, mit Zusammenhalt und 'Wir schaffen das' zu tun."

Hertha-Star Kalou gehört der Jury an

Wer Fußballprominenz treffen möchte, der darf sich zum Beispiel auf Salomon Kalou freuen. Der Ivorer präsentiert sowohl seine Biografie "Salomon Kalou – Der geliebte Elefant" und engagiert sich auch als Jurymitglied beim Filmfestival. Er sei das erste erste Mal bei so etwas dabei und sehr dankbar für die Einladung, verkündete der Hertha-Spieler auf der Pressekonferenz des Filmfestivals. "Hoffentlich sieht dann bald die ganze Welt meine Geschichte - der kleine Junge aus Afrika, der um die Welt reist, um Fußball zu spielen, die Leidenschaft und der Traum, den ich habe."

Flucht und Vertreibung als wichtiges Festival-Thema

Im Festivalprogramm wirft die Frauen-EM in den Niederlanden ihre Schatten voraus, das Thema Flucht und Vertreibung zieht sich wie ein roter Faden durch das Filmangebot, und das Rahmenprogramm besteht aus einer Fotoausstellung über die israelisch-palästinensische Fußballbegeisterung. Schiedsrichter erzählen über ihren Arbeitsalltag auf dem Platz, Mario Gomez quizzt im Schulprogramm "11 Minimeter" und zum Abschluss werden beim "11mm Shortkicks" die besten Kurzfilme des Jahres prämiert. Vom 30. März bis zum 3. April regiert also König Fußball die Kinoleinwand in Berlin– die begehrten Karten besorgen Sie sich bitte rechtzeitig im Vorverkauf im Kino Babylon.