Fußball | Würzburg in Berlin zu Gast - Mesenhöler gibt sein Zweitliga-Debüt im Tor von Union

01.03.17 | 22:42 Uhr

Mit einem Sieg gegen die Würzburger Kickers könnte Fußball-Zweitligist Union Berlin am Freitag der Sprung auf einen Aufstiegsplatz gelingen. Union muss dabei allerdings auf Stammtorhüter Jakob Busk verzichten. Trainer Jens Keller nutzt die Gelegenheit, um seinen Kader zu loben. Von Stephanie Baczyk

1.980 Minuten stand Jakob Busk in dieser Saison im Tor des 1. FC Union. Der Däne hat bislang kein Ligaspiel verpasst – das Duell gegen die Würzburger Kickers am Freitag wird er allerdings von der Tribüne aus beobachten müssen. Unions Stammtorhüter hat sich während der Partie gegen 1860 München am vergangenen Wochenende eine Muskelverletzung am linken Oberschenkel zugezogen. "Und es ist wie immer mit Muskelverletzungen", klagt Trainer Jens Keller. "Bei dem einen dauert es eine Woche, bei dem anderen vier Wochen."

Rückendeckung für Ersatztorhüter Mesenhöler

Grund zur Sorge besteht nicht, denn Unions Coach hat längst einen adäquaten Ersatz gefunden: Daniel Mesenhöler. Der 21-Jährige wird gegen Würzburg seine Zweitliga-Premiere feiern, sein erstes Spiel für die Eisernen hat er ausgerechnet beim Pokal-Gastauftritt in Dortmund bestritten. Vor 80.000 Zuschauern. "Er freut sich total auf das Spiel", sagt Jens Keller und lobt seinen Ersatzmann: "Wenn man gesehen hat, was für ein Spiel er gegen Dortmund abgeliefert hat, da braucht man zu ihm eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Da weiß man, wie mental stark er ist." Mesenhöler überzeugte beim Pokalaus gegen den unter anderem BVB mit starken Paraden. Trotz des Torhüterwechsels: Keller hat nicht vor, das Spiel seiner Mannschaft zu verändern. "Ich glaube, dass sie sich gar nicht groß unterscheiden. Sie können beide den Ball mit dem Fuß gezielt spielen, sind reaktionsstark. Also von unserer Spielanlage her verändern wir nichts, nur weil wir einen anderen Torwart hinten drin haben", zieht der Coach den Vergleich zwischen Busk und Mesenhöler.

"Platz zwei ist unser Ziel"

Der verletzungsbedingte Ausfall des Stammkeepers sorgt allerdings für eine weitere Erkenntnis: Unions Kader ist in der Lage, Ausfälle zu kompensieren – auch in Hinblick auf den Schlussspurt in der Liga. "Wichtig ist, dass wir keinen Qualitätsverlust haben", lobt beispielsweise Mittelfeldmann Stephan Fürstner seine Mitspieler. "Es gab einige Situationen in der Saison, wo mal andere für sogenannte Stammkräfte ins Team gerückt sind und auch ihre Leistung gebracht haben. Davon profitiert jeder einzelne und die ganze Mannschaft."

Elf Siege, fünf Unentschieden und 38 Punkte. Damit liegt Union Berlin derzeit auf dem Aufstiegs-Relegationsplatz.



Der 1. FC Union überzeugt bislang in der Rückrunde mit konstant starken Leistungen. Von möglichen 15 Zählern haben die Köpenicker 13 geholt. "Keine optimale Ausbeute", scherzt Trainer Jens Keller vor dem Spiel gegen die Würzburger Kickers, betont aber auch: "Wir haben uns dahin gekämpft, dass wir jetzt aktuell auf dem dritten Platz stehen. Am Freitagabend haben wir die Chance, auf den zweiten vorzurücken – das ist unser Ziel. Ich habe immer gesagt: Die Mannschaft, die die wenigsten Ausschläge nach unten hat, wird unterm Strich im Aufstiegsrennen ein sehr gutes Wort mitreden."

Rückschläge mit eingerechnet

Der Coach der Eisernen hat zu Beginn der Rückserie eine Punktausbeute von 30 plus X als realistisches Ziel angegeben – realistisch auch, weil Keller nicht davon ausgeht, dass sein Team in den nächsten Wochen jeden Gegner in Grund und Boden spielt. "Wir werden auch mal einen Hänger haben oder mal verlieren – darauf sind wir eingestellt", sagt er. Gegen Würzburg sind die drei Punkte allerdings fest eingeplant. "Das ist der Plan. Wir haben uns gerade zuhause Respekt erarbeitet – und das wollen wir am Freitag natürlich ausbauen."