Noch ist nichts entschieden, aber für die Berliner Eisbären wird es knapp: Im Play-Off-Viertelfinale um die deutsche Eishockey-Meisterschaft haben die Adler Mannheim am Freitagabend auch ihr drittes Heimspiel gewonnen. In der "Best of seven"-Serie steht es nun 3:2 für die Adler.

DEL-Rekordmeister Eisbären Berlin hat den ersten Auswärtssieg im Play-Off-Viertelfinale um die deutsche Eishockey-Meisterschaft knapp verpasst. Am Freitagabend unterlagen die Berliner bei den Adlern in Mannheim mit 1:3 (0:0, 0:0, 2:1).

Damit sind die Mannheimer in der Serie "Best of seven" mit 3:2 in Führung gegangen. Allerdings feierten die Adler, die mit insgesamt sechs DEL-Erfolgen den Eisbären (mit sieben Titeln) knapp auf den Fersen sind, vor 13.600 Zuschauern in der SAP-Arena einen nur mühsam erkämpften Erfolg. Nach zwei torlosen Dritteln sorgte ein Doppelschlag im Schlussabschnitt für die Vorentscheidung. Luke Adam traf in der 46. Minute mit seinem 16. Saisontor zur 1:0-Führung, Garrett Festerling erhöhte vier Minuten später auf 2:0 für den favorisierten Hauptrunden-Zweiten. Für die Eisbären, die erst über den Umweg Pre-Play-offs ins Viertelfinale eingezogen waren, verkürzte Julian Talbot (54.). Doch Carlo Colaiacovo (60.) machte mit dem 3:1 alles klar für Mannheim.

Bereits am Sonntag (13:45 Uhr) könnte das Team von Trainer Sean Simpson im sechsten Spiel allles klar machen und mit einem Sieg in der deutschen Hauptstadt ins Halbfinale einziehen. Sollten auch die Eisbären ihr drittes Heimspiel gewinnen, käme es in Mannheim zum siebten und dann entscheidenden Spiel.