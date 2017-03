Damit haben die Berliner, die in der Hauptrunde der Deutschen Eishockey-Liga den achten Platz vor Straubing belegt hatten, gute Chancen, doch noch um die Meisterschaft mitzuspielen - denn im Pre-Playoff wird nur nach dem Modus "Best of three" gespielt. Selbst, wenn die Berliner am kommenden Freitag in Straubing verlieren sollten, könnten sie im dritten und dann entscheidenden Spiel alles klar machen - dann wieder vor eigenem Publikum. 2007, 2014 und 2015 waren die Eisbären jeweils in den Vor-Playoffs gescheitert.