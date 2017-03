Salomon Kalou hat seinen Vertrag beim Fußball-Bundesligisten Hertha BSC verlängert. Das teilte der Verein am Mittwoch mit. "Wir freuen uns, dass Salomon sich trotz anderer Angebote dazu entschieden hat, bei uns zu bleiben", sagte der Manager Michael Preetz. "Er ist ein Eckpfeiler dieser Mannschaft und wird uns auch weiterhin helfen, unsere positive Entwicklung fortzusetzen." Kalous Kontrakt hätte im Sommer geendet.

"Ich fühle mich sehr wohl in Berlin und habe mit Hertha BSC noch viel vor. Ich möchte mithelfen, dass sich die Mannschaft weiter so gut entwickelt wie in den vergangenen Jahren", sagte Kalou. Im Sommer 2014 war der Stürmer vom französischen OSC Lille für rund 1,8 Millionen Euro nach Berlin gewechselt.