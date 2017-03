Zeuge zog sich in der dritten Runde einen Cut am rechten Auge zu. In der Pause konnte die Wunde zunächst geschlossen werden. In der fünften Runde strömte wieder Blut aus der Wunde, der Kampf wurde abgebrochen und ausgezählt. Zeuge siegte einstimmig. "Man trainiert zwölf Wochen für einen solchen Kampf und dann sowas. Dumm gelaufen", sagte Zeuge angesichts der Umstände. In einem Potsdamer Krankenhaus wurde die Wunde genäht.



Zeuge bleibt mit seinem Sieg der zur Zeit einzige deutsche Titelträger in einem der vier großen Box-Weltverbände. Den Kampf sahen 3.500 Zuschauer in der MBS-Arena.