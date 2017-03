Die Berlin Volleys haben dank einer souveränen Vorstellung problemlos das Playoff-Halbfinale um die deutsche Meisterschaft erreicht. Beim TV Bühl gewann die Mannschaft von Trainer Roberto Serniotti 3:0 (25:20, 25:18, 25:17) und entschied nach dem 3:1 vor Wochenfrist auch das zweite Viertelfinal-Spiel für sich.



Der klare Sieg bei den Badenern stand am Sonntag nach gerade einmal 70 Spielminuten fest. Ruben Schott verwandelte mit einem Ass den ersten Matchball. Vor 1.100 Zuschauern war Diagonalangreifer Paul Caroll mit 17 Zählern erfolgreichster Berliner Punktesammler.



Im Halbfinale vom 8. April an treffen die Volleys höchstwahrscheinlich auf die United Volleys RheinMain. Die Frankfurter haben sich als Hauptrunden-Dritter in ihrem Viertelfinale mit zwei 3:0-Siegen gegen den TSV Herrsching behauptet. Zuvor steht für die Volleys noch das erste Playoff-Viertelfinale in der Champions League gegen ZSKA Moskau an.