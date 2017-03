Fußball | Regionalliga Nordost - Cottbus gibt das Aufstiegsrennen noch nicht auf

17.03.17 | 16:30 Uhr

Hinter Energie Cottbus liegt die wohl schwerste Woche seit dem Abstieg: Zwei Niederlagen haben den Rückstand auf Spitzenreiter Jena weiter anwachsen lassen - und Carl Zeiss hat insgesamt ein Spiel weniger. Doch noch will Energie nicht aufgeben. Am Sonntag geht es nach Bautzen. Von Andreas Friebel

Frust, Wut, Enttäuschung - es ließen sich viele Worte finden, um die aktuelle Situation in Cottbus zu beschreiben. All das wischte Trainer Claus-Dieter Wollitz am Freitag auf der wöchentlichen Pressekonferenz der Lausitzer mit wenigen Sätzen weg. "Die Messe ist noch nicht gesungen. Es sind noch 33 Punkte zu vergeben. Auch Jena kann das passieren, was uns passiert ist", so der 51-Jährige vor dem Spiel am Sonntag in Bautzen (13:30 Uhr)

Budissa gegen Energie - ein Lausitz-Derby

Und gerade in den vergangenen zehn Tagen ist Cottbus ziemlich viel passiert. Erst die 0:2-Niederlage bei RB Leipzig, dann das überraschend deutliche 1:3 gegen Auerbach. Dabei führte ein Eigentor zum Ausgleich für die Gäste. Zwei Treffer von Energie wurden in der zweiten Halbzeit nicht gegeben. Doch zu ändern, ist das nicht mehr. Die Punkte sind weg. Was bleibt, ist der Blick nach vorn. Und da wartet mit FSV Budissa Bautzen der Vorletzte der Regionalliga Nordost. Ein Lausitz-Derby steht quasi an. Knapp 100 Kilometer trennen beide Städte.

Budissa hat in dieser Saison erst zwei Mal gewonnen. Der letzte Sieg datiert von Anfang Dezember. Da gewann Bautzen mit 2:1 beim BFC Dynamo. Inzwischen wurde der Trainer gewechselt. Mit Torsten Gütschow hat dort nun der dreifache Torschützenkönig der DDR-Oberliga das Sagen. Einen Sieg konnte er mit seinem neuen Team aber noch nicht feiern. "Wenn der Tabellenzweite beim Vorletzten gastiert, dann sehen in uns alle den Favoriten. Der sind wir aber nur wegen unserer Vergangenheit in der ersten und zweiten Liga. Wir haben schon beim Hinspiel gesehen, wie knapp das werden kann“, so Claus-Dieter Wollitz. Hauchdünn, mit 1:0, gewann Cottbus ein enges Spiel.

Rund 1.200 Energie-Fans begleiten ihr Team

Trotzdem ist es natürlich der Anspruch von Energie, nach einer schweren Woche wieder für positive Schlagzeilen zu sorgen. Das Ziel sind drei Punkte, um zumindest Jena nicht völlig aus den Augen zu verlieren. Unterstützt wird die Mannschaft dabei von einer Vielzahl Fans. Rund 1.200 werden am Sonntag mit nach Bautzen reisen und im Stadion Müllerwiese wohl Heimspiel-Atmosphäre aufkommen lassen. Der Zuschauerschnitt dort liegt sonst bei rund 500, und mehr als 1.200 waren in dieser Saison noch nicht dabei. Ein neuer Besucherrekord in dieser Spielzeit ist also sehr wahrscheinlich.

Ungute Erinnerungen an Pokal-Fight 2010

In dieser außergewöhnlichen Atmosphäre hofft der Cottbuser Trainer auf "besonnene Spieler auf beiden Seiten". Nicht ganz ohne Grund hat Claus-Dieter Wollitz diesen Wunsch formuliert. Denn genau wie Bautzen im Kampf um den Klassenerhalt jeden Punkt benötigt, braucht auch Energie jeden Zähler - mit Blick auf Platz eins. Beim letzten und zugleich auch einzigen Aufeinandertreffen zwischen Torsten Gütschow und Wollitz gab es unschöne Szenen. Im August 2010 gastierte Cottbus, noch als Zweitligist, in der ersten Runde des DFB-Pokals bei Oberligist TuS Heeslingen: "Das war das schlimmste Spiel in meiner Trainerlaufbahn. Und eine Hetzjagd auf meine Spieler auf dem Platz der besonderen Art. Das will ich nicht wieder erleben", sagt Wollitz.

Immerhin gewann Cottbus damals mit 2:1. Ein Ergebnis, über dass sich Wollitz sicherlich auch am Sonntag freuen würde.