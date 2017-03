Der Breitensport boomt in Brandenburg: Die Zahl der Mitglieder in den Sportvereinen sei im vergangenen um mehr als 10.000 auf gut 342.000 gewachsen, berichtete der Präsident des Landessportbundes, Wolfgang Neubert, am Freitag in Potsdam.

Der Zuwachs sei nicht nur im Berliner Speckgürtel, sondern über das ganze Land zu verzeichnen. Das größte Interesse gilt nach wie vor dem Fußball mit knapp 81.000 Vereinsmitgliedern, gefolgt vom Märkischen Turnerbund (19.192) und dem Behindertensportverband.