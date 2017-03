Fußball-Bundesligist Hertha BSC tritt an den letzten sechs Spieltagen der aktuellen Saison ausschließlich an Samstagen an. Das ergeben die am Freitag veröffentlichten Ansetzungen der Deutschen Fußball Liga.



Das Spitzenspiel am 6. Mai gegen den derzeitigen Tabellenzweiten RB Leipzig wird im Olympiastadion um 18.30 Uhr angepfiffen.



Die Heimspiele gegen Wolfsburg (22. April) und gegen Bayer Leverkusen zum Saisonabschluss (20. Mai) beginnen für den aktuellen Tabellen-Fünften Hertha um 15.30 Uhr wie auch die Auswärtsspiele in Mainz (15. April), in Bremen (29. April) und in Darmstadt (13. Mai).