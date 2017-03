Die Eisbären Berlin haben das erste Halbfinalspiel in den Playoffs der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gewonnen. Das in den Playoffs erstarkte Team von Trainer Uwe Krupp gewann am Freitag beim Titelverteidiger EHC München nach Verlängerung mit 3:2 (0:0, 2:2, 0:0, 1:0).

Kapitän André Rankel sorgte in der 85. Minute, also in der zweiten Verlängerung, für die Entscheidung. Damit starten die Eisbären, die in der regulären Saison noch alle vier Spiele gegen die von ihrem langjährigen Erfolgscoach Don Jackson trainierten Münchner verloren hatten, mit einem Sieg in die "Best-of-seven"-Serie.