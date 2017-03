Die Eisbären Berlin haben das zweite Halbfinalspiel der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gegen den EHC München verloren. Am Sonntag unterlagen sie in der mit 14.200 Zuschauern ausverkauften Arena am Ostbahnhof mit 1:2 (1:0, 0:2, 0:0).



Ein gutes erstes Drittel und der frühe Führungstreffer von Julian Talbot reichten den Berlinern nicht, um den Deutschen Meister nach dem Auswärtssieg am vergangenen Freitag erneut zu schlagen. So konnten die Münchener in der im Modus "Best-of-seven" ausgetragenen Serie zum 1:1 ausgleichen. "Wir haben unsere Überzahlsituationen nicht genutzt, das war der Schlüssel", sagte Berlins Torjäger André Rankel bei Sport1: "Aber noch ist nichts verloren. Wir sind voll drin. Das wird eine lange Serie."



In den dritten Duellen geht es quasi wieder bei Null los: Meister München empfängt am Dienstag (19.30 Uhr) die Eisbären. Zum Finaleinzug sind vier Siege notwendig.