Eisspeedway-WM in Berlin - Mit 140 Stundenkilometern über die Eisbahn

01.03.17 | 14:54 Uhr

Beim Eisspeedway rasen Motorradfahrer mit hohen Geschwindigkeiten über eine vereiste Rennstrecke. Bremsen können sie nicht. In Berlin wird ab Donnerstag erst die deutsche Meisterschaft ausgetragen und dann ein neuer Weltmeister gesucht. Von Friedrich Roessler

Nach guten Leistungen bei der diesjährigen Europameisterschaft wollen Max Niedermaier und Tobias Busch vom Team Eisspeedwayunion Berlin vorne angreifen. Beide freuen sich auf die Rennen im Horst-Dohm-Stadion vor heimischem Publikum, denn "da kommen bestimmt auch viele Freunde und Bekannte aus der Region." Einfach wird es nicht für die deutschen Fahrer, denn im Eisspeedway sind meist andere schneller auf ihren Motorrädern unterwegs. Seit vierzehn Jahren kommt der Weltmeister aus Russland. In den vergangen sieben Jahren schaffte es keine andere Nation auf das Siegertreppchen. Diese Alleinherrschaft beruht auf der Geschichte des Eisspeedways.

Vorteil ewige Eis

Die ersten Fahrer sollen in den frühen zwanziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts auf Motorrädern übers Eis gebrettert sein - natürlich in der damaligen Sowjetunion. Die Idee war, auch im Winter für Sandbahnrennen, also Speedway, und Motocross zu trainieren. Da in dem Riesenreich Kälte und Eis teilweise ganzjährig vorherrschen, entwickelte sich aus dem Trainingssport rasch eine eigene Sportart. Mittlerweile gehört Eisspeedway zu den russischen Nationalsportarten. Zwar beteiligen sich an internationalen Wettkämpfen auch andere Nationen wie Deutschland, Österreich, Tschechien, Schweden, Neuseeland und die USA. Ein west-europäischer Weltmeister gehört trotzdem zu den Ausnahmen. Aktuell drehen die sogenannten "Spidermen" Eisfahrer, die oft auch als Rider betitelt werden, auf robusten 500-Kubikzentimeter-Motorrädern mit maximal 70 PS ihre Runden. Mit ungefähr 90 Kilometern pro Stunde brettern sie meistens auf 400-Meter-Runden. Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 140 Sachen gehören zwar auch zu einem Rennen dazu, auf Schnelligkeit kommt es aber im Laufe eines Rennens nicht so sehr an. Beim Eisspeedway zählt eher fahrerisches Können.

Bremsen? Überflüssig!

Um Halt auf dem rutschigen Untergrund zu gewährleisten, werden die Reifen mit Spikes gespickt. In den Kurven sliden und driften die Spidermen daher nicht, verlieren also auch in den schrägsten Kurvenlagen nie den Kontakt zum Eisboden. Zum Schutz vor Verletzungen sind über beiden Rädern stabile Rohrkäfige angebracht. Die meist selbstgebauten Maschinen verfügen über keine Bremsen. Stattdessen verfügen sie über Zündunterbrecher, die bei einem Sturz sofort den Motor ausschalten und die Räder anhalten. Trotz solcher Sicherheitsvorkehrungen gibt es beim Eisspeedway immer wieder schwere Verletzungen. Vor zehn Jahren erwischte es den Holländer Johnny Tuinstra in Berlin Wilmersdorf. Mit schweren inneren Verletzungen musste er ins Krankenhaus. 1994 starb der italienische Eisspeedway-Fahrer Remo dal Bosco an den Folgen eines Sturzes im Berliner Horst-Dohm-Eisstadion.

Tobias Busch (l.) und Max Niedermeier (r.)

Deutsche Fahrer fordern russisches Team heraus

Davon wollen sich die deutschen Fahrer aber in den nächsten Tagen nicht beeinflussen lassen. Tobias Busch peilt bei der Deutschen Meisterschaft einen Platz unter den ersten fünf an und agiert bei der WM als Reservefahrer. Niedermaier hofft, seinen aktuell elften Platz in der WM-Wertung verbessern zu können. Ob die Deutschen jedoch die WM-Führenden Dmitri Koltakov, Igor Kononov und Dmitri Khomitsevich überhaupt ein bisschen ärgern können, bleibt schwer vorauszusagen. Zwar haben die deutschen Fahrer Heimvorteil, aber leicht werden sich die erfahrenen und erfolgsverwöhnten Russen nicht schlagen lassen. Denn wer auch im Sommer auf Eis und Schnee trainieren kann, hat bei jedem Rennen der WM einen Vorteil.