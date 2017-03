Cottbus empfängt Auerbach - Energie-Trainer Wollitz fordert dritte Siegesserie

10.03.17 | 14:38 Uhr

Über die Mittwoch-Niederlage in Leipzig will kein Cottbuser mehr nachdenken. Im Gegenteil: Die Lausitzer schöpfen Hoffnung aus den letzten beiden Niederlagen - denn die lösten bislang jedesmal einen Lauf aus. Von Andreas Friebel

Niederlagen hatte Energie Cottbus in dieser Saison bislang sehr selten zu verarbeiten. Nach 22 Spieltagen sind es erst drei. Und doch haderte Trainer Claus-Dieter Wollitz auch am Freitag noch ein bisschen mit dem 0:2 in Leipzig. "Unsere Leistung war nicht ausreichend. Uns hat die Spannung gefehlt. Deshalb waren wir zu langsam in unserer Handlungsschnelligkeit." Wegen dieser Niederlage aber gleich den Kampf um Platz 1 aufzugeben, das mag der Coach der Cottbuser aber nicht. Denn auch Spitzenreiter Jena muss sein Nachholspiel erst einmal gewinnen, aktuell sind es vier Punkte Rückstand. "Wir haben eine komplett neue Mannschaft, der muss man auch mal ein schlechtes Spiel zugestehen. Was wir bis hierher geleistet haben, ist trotzdem bemerkenswert."

"Gehe davon aus, dass wir eine Spitzenmannschaft sind"

Und zudem weiß Wollitz, dass nach den beiden bisherigen Saisonniederlagen seine Männer eine Siegesserie starteten. Nach dem 1:2 in Schönberg, in dessen Folge der Abstand zu Jena auf neun Punkte wuchs, blieben die Lausitzer anschließend sechs Spiele unbesiegt. Dann folgte ein 1:2 zuhause gegen den Berliner AK. Dieser Heimpleite schlossen sich acht Siege und ein Unentschieden an. "Mannschaften, die Rückschläge nicht wegstecken können, sind keine Spitzenmannschaften. Ich gehe davon aus, dass wir eine Spitzenmannschaft sind und die Niederlage wegstecken." Mit Sonntagsgegner Auerbach hat Energie Cottbus in dieser Saison schon gute Erfahrungen gemacht. Im Hinspiel gab es beim Tabellen-14. ein klares 4:0. Es war der höchste Auswärtssieg der Saison. "So klar, wie es das Ergebnis aussagt, war es aber nicht. Sie haben ein gutes Umschaltspiel und hatten gegen uns viele Ecken und Freistöße. Das hätte auch anders laufen können", fasst Wollitz das Hinspiel zusammen.

Der "Baby-Auszeitler" kehrt zurück

Nach Lage der Dinge wird der Trainer am Sonntag wieder auf Mittelfeldspieler Kevin Weidlich setzen, der unter der Woche gesperrt war. Torjäger Benjamin Förster, dürfte nach seiner "Baby-Auszeit" - am Montag kam Töchterchen Emma auf die Welt - wieder in die Startelf rücken. Und während Claus-Dieter Wollitz am Sonntag sich zunächst ausschließlich auf Auerbach konzentriert, dürften die Fans des FC Energie auch einen Blick nach Berlin riskieren. Dort steigt zeitgleich das Topspiel zwischen dem Berliner AK und Spitzenreiter Carl Zeiss Jena. Mit einem Sieg könnte der BAK aus dem Zweikampf um die Spitze der Regionalliga Nordost wieder einen Dreikampf machen.



Das würde auch Cottbus freuen, denn damit besteht die Chance, wieder näher an die Thüringer heranzurücken. "Das wird ein richtig spannendes Wochenende. Aber wir müssen die Situation annehmen", fordert Wollitz.