Ausschreitungen in Bautzen

Finanziell geht es Energie Cottbus nicht so richtig gut. Das liegt auch daran, dass der Verein in den letzten Jahren zehntausende Euro wegen randalierender Fans bezahlen musste. Das soll sich jetzt ändern - für eine weitere Fangruppierung gibt es außerdem drastische Strafen.

Damit will der finanziell angeschlagene Club die Kosten für die zu erwartende Geldstrafe von mehreren tausend Euro abdecken. "Uns erwartet abermals eine Strafe vom NOFV, die wir uns schlichtweg nicht leisten können", so Präsident Michael Wahlich.

Nach Ausschreitungen beim Spiel gegen Bautzen erhöht der Fußball-Viertligist Energie Cottbus die Eintrittspreise. Für die nächsten drei Heimspiele müssen Fans jeweils einen Euro mehr zahlen, teilte der Verein am Dienstag mit .

Es wäre eine wohltuende Finanzspritze für Energie Cottbus gewesen: Ein neuer Sponsor hatte dem klammen Viertligisten eine Millionensumme in Aussicht gestellt. Doch der Klub hat Zweifel. Zum "Wohl des Vereins" wurden die Gespräche nun abgebrochen.

Zudem kündigte Energie Cottbus harte Strafen gegen die Randalierer an. Drei von ihnen sind dem Verein namentlich bekannt. Sie sollen beim Auswärtsspiel in Bautzen am vergangenen Sonntag Böller geworfen und eine Schlägerei angezettelt haben. In den vergangenen Jahren musste Energie Cottbus für ähnliche Aktionen bereits mehr als 50.000 Euro Strafe zahlen.

Nach der Begegnung in der Fußball-Regionalliga am Sonntag ermittelt die Polizei zu sieben Strafanzeigen. Dabei geht es um Sachbeschädigung, gefährliche Körperverletzung, Beleidigung, Verstöße gegen das Versammlungsgesetz und Hausfriedensbruch, teilte die Polizeidirektion Görlitz am Montag mit. Eine 51 Jahre alte Zuschauerin erlitt ein Knalltrauma und wurde medizinisch versorgt.

Die Begegnung musste am Sonntag eine Viertelstunde unterbrochen werden, weil aus dem Cottbuser Block heraus brennende Bengalo-Fackeln und Böller auf das Spielfeld flogen. Wie der FC Energie auf seiner Homepage mitteilte, hatten sich zahlreiche Cottbus-Fans mit Sprechchören gegen die Randalierer in den eigenen Reihen gewehrt. "Stolz sind wir als Verein und insbesondere ich als Präsident auf die vielen Energiefans, die noch im Stadion eine klare Botschaft gegen die Täter gezeigt haben. Das war großartig", so Präsident Wahlich weiter.



Die Polizei war nach eigenen Angaben mit 150 Beamten im Einsatz und trennte beide Fanlager konsequent.