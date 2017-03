Neuer Sponsor für den Viertligisten - energy-Millionen für Energie Cottbus?

03.03.17 | 17:17 Uhr

Es klingt fast zu schön, um wahr zu sein. Erst Geld von einem geheimen Gönner, nun will ein Großsponsor bei Energie Cottbus einsteigen. Dem klammen Viertligisten könnte das auf die Sprünge helfen - das Spiel gegen Meuselwitz wird fast zur Nebensache. Von Andreas Friebel



Dass Energie Cottbus am Sonntag beim ZF Meuselwitz (Anpfiff 14.05 Uhr, rbb|24 überträgt im Livestream) zu Gast ist, geriet am Freitag zur Nebensache. Der Einstieg der Neutrino Deutschland GmbH in den wirtschaftlich angeschlagenen Viertligisten überlagerte alles. Selbst Präsident Michael Wahlich war eigens zur wöchentlichen Pressekonferenz gekommen. Vor zu großer Euphorie warnte er aber: "Aktuell klingt das alles wie versteckte Kamera am Telefon. Es ist aber schon etwas zum Anfassen da. Es gab Kontakte und erste Gespräche. Aber es ist noch lange nichts in Sack und Tüten."

Vor zwei Wochen hatte Präsident Wahlich die prekäre finanzielle Lage von Energie dargestellt. Vier Millionen Verlust wurden in den letzten Jahren gemacht. Eine halbe Million Euro floss erst vor wenigen Tagen durch einen Freund des Präsidenten per Genussschein an die Lausitzer. All das hatte der Geschäftsführer der Berliner Firma, Thorsten Schuvart, gehört. Er nahm daraufhin Kontakt mit dem FC Energie auf. "Wir haben heute aktuell noch keine Produkte, die wir verkaufen. Wir werden aber finanziert durch starke Finanzpartner. Wir haben deshalb ein großes Budget für Grundlagenforschung und Marketing," so Schubart. Sein Unternehmen will, einfach formuliert, aus der Energie von winzig kleinen Teilchen - Neutrinos - elektrische Energie gewinnen. Dies ist unter Experten zumindest nicht ganz unumstritten. Während der Berliner Geschäftsmann hier eine "kleine Energie-Revolution" erwartet, wird dies von einigen Wissenschaftlern in Frage gestellt. Auch die in Aussicht gestellte Summe ist für einen Viertligisten gewaltig. Mehrere Millionen Euro pro Saison - fast zu schön, um wahr zu sein.

Noch kein persönliches Treffen

Unabhängig davon werden sich die Cottbuser Verantwortlichen in der kommenden Woche mit dem möglichen Hauptsponsor treffen, um sich persönlich kennenzulernen. Bisher lief der Kontakt nur per Mail und Telefon. Konkrete Summen wurden auch noch nicht genannt. "In den Gesprächen mit Präsident Wahlich habe ich den unglaublichen Geist gespürt, den Verein wieder auf Spur zu bringen. Das hat mich unheimlich imponiert", sagte Thorsten Schubart von Neutrino dem rbb. All das klingt fast zu schön, um wahr zu sein. Klappt der Millionen-Deal aber, könnte das für den Fußball in Cottbus der Startschuss für eine Zeitenwende werden. Bis dahin müssen sich die Lausitzer aber erst einmal um den Alltag vierte Liga kümmern. Um an Spitzenreiter Jena dran zu bleiben, muss Energie am Sonntag beim ZFC Meuselwitz gewinnen. Ganz einfach wird das nicht. Meuselwitz hat in den letzten fünf Spielen vier Mal gewonnen. Darunter war auch ein Auswärtssieg in Jena.