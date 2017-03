Brandenburg-Pokal am Wochenende - Energie will in den DFB-Pokal - die anderen aber auch

23.03.17 | 17:12 Uhr

In der Liga ist der Auftiegs für Energie Cottbus in weite Ferne gerückt, im Landespokal ist noch ein Erolg drin. Die Lausitzer sind Favorit, allerdings wartet im Halbfinale an diesem Samstag ein unbequemer Gegner mit einem Urgestein auf der Bank. Von Andreas Friebel

(Anstoß 13.35 Uhr, live im Stream bei rbb|24 und im rbb Fernsehen)

In der Regionalliga Nordost läuft es für Energie Cottbus aktuell nicht gut. Der Rückstand zu Spitzenreiter Jena ist inzwischen auf acht Punkte gewachsen. Noch wollen die Lausitzer im Kampf um die Meisterschaft nicht aufgeben.



An diesem Wochenende wird das aber ausgeblendet. Im Halbfinale des brandenburgischen Landespokals ist Cottbus am Samstag bei Optik Rathenow zu Gast (Anstoß 13.35 Uhr, live bei rbb|24 und in der Pokal-Konferenz im rbb Fernsehen).

Der DFB-Pokal bringt lukratives Geld

Der Spitzenreiter der Oberliga Nord hat den Landespokal schon zwei Mal gewinnen können - 2013 und 2014. 2015 siegte Energie Cottbus und schaffte so den Sprung in den lukrativen DFB-Pokal. "Das ist ganz klar unser Ziel. In der ersten Runde des DFB-Pokals sind Einnahmen zwischen 160.000 und 200.000 Euro möglich. Das ist Geld, das wir gut gebrauchen können", so Energie-Trainer Claus Dieter Wollitz.



Da ist er mit seinen Cottbusern nicht allein. Auch der FC Strausberg und der FSV Luckenwalde, die im zweiten Halbfinale aufeinandertreffen (Samstag, 15 Uhr), wollen gern in das Endspiel.

Mehr zum Thema Ausschreitungen in Bautzen - Energie Cottbus lässt Fans für Randale zahlen Finanziell geht es Energie Cottbus nicht so richtig gut. Das liegt auch daran, dass der Verein in den letzten Jahren zehntausende Euro wegen randalierender Fans bezahlen musste. Das soll sich jetzt ändern - für eine weitere Fangruppierung gibt es außerdem drastische Strafen.



Ein Urgestein auf der Rathenower Bank

Die Paarung Optik Rathenow gegen Energie Cottbus hat es im Landespokal noch nie gegeben. Wohl aber in der damals noch drittklassigen Regionalliga Nordost. 1994/95 und 1995/96 duellierten sich Rathenow und Cottbus vier Mal. Dabei konnte der FSV im Stadion der Freundschaft sogar ein 0:0 erringen. Deutlich torreicher ging es am 23. Oktober 1994 am Stadion Vogelgesang zu, als Rathenow kurz vor Schluss aus einem 1:3 noch ein 3:3 machte. Die Lausitzer schossen aber in der Nachspielzeit noch das 4:3. Daran kann sich heute wohl nur noch ein Mann genau erinnern - Ingo Kahlisch. Er ist seit knapp 28 (!) Jahren Trainer der Rathenower. Im deutschen Fußball gibt es wohl kaum einen zweiten Übungsleiter, der so lange bei seinem Verein geblieben ist. Und das Vertrauen in seine Person hat sich ausgezahlt. In der letzten Saison aus der Regionalliga Nordost abgestiegen, sind die Ostbrandenburger aktuell Spitzenreiter in der Oberliga und auf einem guten Weg zurück in die vierte Liga.

Rathenow-Generalprobe ging schief

"Wir haben uns Rathenow zwei Mal angeschaut und auch ein intensives Videostudium betrieben. Sie haben in 20 Spielen 56 Tore erzielt. Das ist schon recht viel", so der Cottbus-Coach Wollitz. Auch ihm ist aber nicht entgangen, dass die Generalprobe der Rathenower schief ging. Gegen Seelow gab es nur ein 2:2. Gegen Seelow hatten die Lausitzer übrigens ihr Achtelfinale im Landespokal deutlich mit 11:1 gewonnen. Auch wenn solche Kreuzvergleiche wenig Aussagekraft haben, ist klar, dass Energie als Favorit in diese Partie geht. "Wir treten mit der besten Elf an und wollen sicher und seriös auftreten. Fehler können wir uns nicht leisten. Denn wenn du in so einem Spiel einen Fehler machst, bist du raus“", sagt Wollitz. Schließlich gilt auch für den Landespokal, dass er seine eigenen Gesetze hat und die "Kleinen" den "Großen" manchmal ein Bein stellen.