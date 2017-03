Das amerikanische Mutterunternehmen hat angeblich für Forschung und Marketing einen achtstelligen Betrag zur Verfügung gestellt, wovon ein Teil in Form eines großzügigen Sponsorings in die Lausitz fließen sollte.

Am Montag hatte das Präsidium von Energie Cottbus getagt, dabei kam auch Neutrino-Geschäftsführer Thorsten Schubart zu Wort. Der hatte dem Klub einen siebenstelligen Betrag in Aussicht gestellt. Das Geld stamme von Finanzinvestoren, die von dem Unternehmen überzeugt seien. Die Firma will, vereinfacht gesagt, aus nicht sichtbarer Raumenergie, sogenannten Neutrinos, elektrische Energie erzeugen. Von wissenschaftlicher Seite wird das jedoch angezweifelt.

Finanziell steht Energie Cottbus nicht sehr gut da: In den vergangenen Jahren machte der Verein insgesamt vier Millionen Euro Verlust. Die prekäre Lage des Klubs machte der Präsident persönlich vor einigen Tagen deutlich. Cottbus-Trainer Wollitz hatte davon im vergangenen Dezember erfahren und damals recht direkt darauf reagiert: "Hätte ich um die finanzielle Lage gewusst, wäre ich hier nicht Trainer geworden."



Entstanden ist das Minus nach dem Abstieg in die dritte Liga, als Cottbus mit einem teuren Kader unbedingt wieder aufsteigen wollte, stattdessen aber in die Regionalliga abstieg. Erst kürzlich hatte sich ein Freund des Präsidenten großzügig gezeigt und eine halbe Million Euro per Genussschein an die Lausitzer überwiesen.

Mit Informationen von Andreas Friebel