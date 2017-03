Im Juni rasen Elektroflitzer voraussichtlich statt an einem Tag gleich zwei Tage über das Tempelhofer Feld. Wie der Motorsport-Weltverband FIA am Donnerstag mitteilte, wird nach dem regulären Formel-E-Rennen am 10. Juni ein weiterer Grand-Prix auf dem Gelände des stillgelegten Flughafens Tempelhof veranstaltet.



Hintergrund sei ein Rückzieher Brüssels beim ePrix, hieß es. Dieses Rennen sollte demnach am 1. Juli in der belgischen Hauptstadt stattfinden - sei aber wegen eines fehlenden Austragungsortes abgesagt worden. Nach Angaben von Branchenmagazinen finden in Brüssel an diesem Tag weitere Großevents statt. Nun wurde der achte WM-Lauf auf den 11. Juni in Berlin verschoben.