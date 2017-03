Die Füchse Berlin stehen im EHF-Pokal vor dem Einzug ins Viertelfinale. Der Handball-Bundesligist gewann am Sonntag in Odense mit 31:26 (13:10) gegen den dänischen Club GOG Handbold. Mit dem vierten Sieg im vierten Spiel verteidigten die Berliner souverän die Tabellenführung in der Gruppe A. Bei den abschließenden beiden Gruppenspielen benötigt der EHF-Cup-Gewinner von 2015 nur noch einen Punkt, um den Sprung in die K.o.-Runde perfekt zu machen. Bereits ein Unentschieden würde genügen.

Berlins erfolgreichster Schütze beim Erfolg in Dänemark war Petar Nenadic mit neun Toren. Hans Lindberg steuerte acht Treffer zum ungefährdeten Erfolg der Füchse bei.