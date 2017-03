Die Füchse Berlin haben sich souverän für das Viertelfinale im Handball-EHF-Pokal qualifiziert. Der Pokalsieger von 2015 besiegte am Sonntag Riko Ribnica aus Slowenien mit 38:30 (18:14) und feierte am 5. Spieltag in der Zwischenrunden-Gruppe A den fünften Sieg.



Für den Tabellenführer trafen in einer munteren Begegnung vor 5.926 Zuschauern in der Max-Schmeling Halle Mattias Zachrisson mit neun und Bjarki Elisson mit sechs Toren am häufigsten.