Anzeigen gegen Krawallmacher bei Cottbus-Spiel in Bauzen

Nach der Begegnung in der Fußball-Regionalliga zwischen Energie Cottbus und Budissa Bautzen am Sonntag ermittelt die Polizei zu sieben Strafanzeigen. Dabei geht es um Sachbeschädigung, gefährliche Körperverletzung, Beleidigung, Verstöße gegen das Versammlungsgesetz und Hausfriedensbruch, teilte die Polizeidirektion Görlitz am Montag mit. Eine 51 Jahre alte Zuschauerin erlitt ein Knalltrauma und wurde medizinisch versorgt.