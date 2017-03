Fußball | Energie Cottbus gegen RB Leipzig II - "Topeinstellung reicht nicht - Topleistung muss her"

07.03.17 | 17:04 Uhr

Energie Cottbus hat am Mittwoch die Chance, Spitzenreiter Jena so nah zu kommen wie in der ganzen Saison nicht. Doch Trainer Wollitz weiß: Einfach dürfte es gegen RB Leipzig II aber nicht werden. Von Andreas Friebel Der MDR überträgt das Spiel ab 16 Uhr im Video-Livestream.

Es könnte eine perfekte Woche für Energie Cottbus werden, wenn sie folgendermaßen aussähe: Drei Punkte im Nachholspiel bei der zweiten Mannschaft von RB Leipzig. Drei weitere Zähler am Sonntag im Heimspiel gegen Auerbach. Und zeitgleich lässt Spitzenreiter Jena beim Berliner AK am Sonntag Federn - schon wäre Cottbus Spitzenreiter! Was einfach klingt, wird allerdings schwere Arbeit. Schon die erste Hürde in dieser Woche ist mit RB Leipzig als Gegner ziemlich hoch. "In dem Spiel reicht nicht nur eine Topeinstellung - wir müssen auch eine Topleistung auf dem Platz bringen", warnt Energie-Trainer Claus-Dieter Wollitz.

Schaulaufen für die jungen Spieler hat begonnen

Die Ausbildungsmannschaft von RB Leipzig hat in dieser Saison vor allen Dingen gegen die Topmannschaften der Regionalliga Nordost außergewöhnliche Leistungen gezeigt. 3:0 gegen Jena, 5:3 gegen den Berliner AK und 4:2 gegen Lok Leipzig. Das sind nur einige Ergebnisse der letzten Wochen. Allerdings ist dies die letzte Spielzeit für die Leipziger. Die Klubspitze des Bundesligisten hat beschlossen, die Mannschaft am Saisonende vom Spielbetrieb zurückzuziehen. Statt in der Breite zu fördern, sollen einzelne Talente direkt in den Bundesligakader eingebaut werden. Das Schaulaufen und der Kampf um Verträge haben für die jungen Spieler also begonnen. "Da sind Jungs dabei, die können ohne Probleme in der zweiten und dritten Liga spielen. Sicher würde mancher Spieler auch uns weiterhelfen. Die Frage ist nur, ob wir sie bezahlen können", so Claus-Dieter Wollitz am Dienstag vor der Abfahrt nach Leipzig.

Wollitz: "Ziel ist es, Erster zu werden"

Ohnehin kann sich Energie Cottbus aktuell nicht zu viele Gedanken über den künftigen Kader machen, denn es ist noch längst nicht klar, in welcher Liga die Lausitzer in der nächsten Saison spielen. Nach wie vor ist der Aufstieg drin. Jena ist auf Sichtweite. "Unser Ziel ist es, Erster zu werden. Wir wollen weiter Druck auf Jena machen", so Wollitz. Die Thüringer spielen - im Gegensatz zu Cottbus - in dieser Woche nur einmal. Bis auf einen Punkt könnte sich Energie am Mittwoch annähern, so klein war der Abstand in dieser Saison noch nie. Nach dem ersten Spieltag waren es mal zwei Punkte. Doch über Punkte zu reden, die noch gar nicht erkämpft wurden, mag Wollitz nicht. Über seine mögliche Aufstellung redet er aber schon.

Benjamin Förster wurde am Sonntag Vater einer kleinen Tochter. Der Geburtstermin verzögerte sich immer wieder, so dass der Torjäger immer auf Abruf stand - bereit, jederzeit ins Krankenhaus zu fahren. "Ich glaube, die Belastung der letzten Tage war nicht ganz einfach für ihn. Wir hoffen, dass er diese Anspannung nun in positive Energie umwandelt", sagt Wollitz. Förster ist bei ihm gesetzt. Gedanken muss sich der Trainer aber über den Ausfall von Kevin Weidlich machen. Der Mittelfeldspieler hat die fünfte gelbe Karte kassiert und fehlt deshalb.

De Freitas könnte in Startelf rücken

Für ihn könnte Marcelo de Freitas in die Startelf rücken. Der Winterpausen-Neuzugang erzielte am Sonntag in Meuselwitz das 2:1-Siegtor. Zwei Wochen zuvor gelang ihm auch gegen Schönberg der Siegtreffer zum 1:0. "Er hat die Qualität, hier Stammspieler zu werden. Er ist aber noch nicht in dem Fitness-Zustand, um innerhalb von sieben Tagen drei Spiele zu bestreiten", sagt Wollitz. Als Einwechsler war der Brasilianer schon zwei Mal erfolgreich. Vielleicht gelingt ihm gegen RB Leipzig erneut das Siegtor, damit Cottbus weiter Druck auf Spitzenreiter Jena machen kann.