Fußball | Abschiedsspiel im Olympiastadion - Hertha sagt "Adeus Marcelinho"

22.03.17 | 15:55 Uhr

Spektakuläre Treffer, seltsam frisiertes Haupthaar, Partys auf und neben dem Spielfeld: All das zeichnete Marcelinhos Zeit bei Hertha BSC aus. Jetzt lädt der Brasilianer zum Abschiedsspiel ins Berliner Olympiastadion - mit prominenter Besetzung. Von Tobias Potratz Sa 13:30 Uhr: Sondersendung rbb-Sportplatz mit Landespokal und Marcelinho-Abschied



Was war zuerst da: die Uhrzeit oder Marcelinho? Schwer zu sagen. Der Brasilianer tickte und kickte in seiner eigenen Zeitzone. Der Urlaub wie der Feierabend dauerten bei ihm gerne etwas länger. Dennoch: Hertha liebt Marcelinho und Marcelinho liebt seine Hertha. Eine intensive Liaison, die am Samstag mit Marcelinhos Abschiedsspiel im Berliner Olympiastadion einen letzten Höhepunkt erlebt.

Der Goldfasan unter den Haushühnern

Marcelinho wirkte auf dem Platz wie der Goldfasan unter den Haushühnern. Auf seinem Kopf trug er einst nach einem Fehler seines Friseurs die Farbfolge der belgischen Flagge, obwohl er eigentlich mit der deutschen seine Verbundenheit zu seiner Wahlheimat ausdrücken wollte. Seine Schuhe leuchteten auch bei Nebel bis in den Oberrang des Olympiastadions und durchliefen im Laufe der Zeit die gesamte Farbpalette. Noch bunter aber war seine Spielweise. In seinem Fußgelenk schlummerte immer ein Youtube-Moment. Viele denken an seinen Heber über 48 Meter aus dem Jahr 2005 gegen den SC Freiburg. Mit dem Gefühl einer Kuschelrock-Ballade traf er den Ball aus zentraler Position und überlistete SC-Keeper Richard Golz. Sein Spiel war offensiv, bot etwas für das Auge und vor allem wollte er selbst Freude am Fußball haben. Er zirkelte Freistöße in die Torwinkel, schlug maßgeschneiderte Flanken und spielte gut getimte Pässe in die Tiefe. "Wenn wir Brasilianer Fußball spielen, sind wir immer locker und haben Spaß. Wir versuchen schwierige und freche Aktionen, zum Beispiel jemanden zu tunneln", sagte Marcelinho 2005 in einem Interview mit Spiegel Online.

Ballzauberer lotet Grenzen aus

Doch wehe, er hatte keine Freude! Marcelinho war kein Mann für einen Pressschlag bei Nieselregen. Der Brasilianer brauchte die Show. Doch wenn die Marcelinho-Show hakte, dann hakte auch die Hertha. Viele verließen sich in der fünf Jahre währenden Beziehung auf seine Fähigkeiten. Deshalb wurden ihm mehr Freiräume eingeräumt als machem Kollegen. Die Hertha-Verantwortlichen mussten ihre Augen lange fest zudrücken, um seine Eskapaden zu überspielen. Denn sie wussten, was sie an ihm hatten. Und das wiederum wusste Marcelinho. Der mittlerweile 41-Jährige lotete gerne seine Grenzen aus. Vor allem der damalige Manager Dieter Hoeneß behütete seinen Ballzauberer. Marcelinho sagte kürzlich im rbb-Interview, dass Hoeneß für ihn wie ein Vater gewesen sei. Sie verziehen ihm bei Hertha (fast) alles: nächtliche Ausflüge, verlängerte Urlaube und auch seine Unlust, die Sprache zu lernen. Seine Deutschkenntnisse haben bis heute nicht mal Ailton-Niveau erreicht.

2006 endete die Verbindung zwischen Hertha und Marcelinho dann doch, für viele zu früh. Ein um mehr als eine Woche eigenmächtig verlängerter Urlaub brachte zu viel Unruhe in die Welt der Alten Dame, Marcelinho wurde flugs an den türkischen Klub Trabzonspor verkauft. Nach einer letzten Bundesliga-Station in Wolfsburg ließ Marcelinho seine Karriere in der Heimat ausklingen. Zuletzt kickte er in der zweiten brasilianischen Liga. Für den Abschied von der Fußballbühne kehrt er nochmal zur Hertha zurück. Hoffentlich ist er diesmal pünktlich.

