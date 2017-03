Fußball | 0:1 beim HSV - Hertha fremdelt auch in Hamburg

05.03.17 | 19:55 Uhr

Dieses ominöse 2017, es lässt sich für die Fußballer von Hertha BSC bisher nicht gut an, betrachtet man die Ausbeute in der Ferne: Auch am Sonntag in Hamburg holten die Berliner nix - wenigstens einen Zähler aber hätte die kernige Abwehr der Hertha verdient gehabt.

Mit Laserpistolen hatte Pal Dardai seine Spieler unter der Woche ballern lassen, unterbrochen von Fahrradrennen durften sie sich bei einer Art Biathlon ohne Skier austoben - geholfen hat's dann trotzdem nichts. Bei der Arbeit zielten sie nicht gut genug: Am Sonntag verloren die Berliner 0:1 beim Hamburger HSV, ihre zumeist mittelprächtigen Gelegenheiten nutzten sie nicht. "Ich bin natürlich enttäuscht", sagte der Fußballlehrer Dardai bei Sky: "Die erste Halbzeit hatte nicht viel mit Fußball zu tun. Wir haben ein Tor kassiert, das unnötig war. Hamburg war vielleicht einen Tick aggressiver. Es tut schon weh." Im Jahr 2017 hat sein Team auswärts bisher jedes Spiel verloren.

Anlass für eine vorgezogene Halbzeitpause

Zuhause aber fühlen sich Dardais Gesellen sichtlich wohler, zuletzt gewannen sie souverän mit 2:0 gegen Eintracht Frankfurt. Deshalb sah Dardai auch keine Veranlassung, irgendetwas an seinem Personal zu ändern. Der HSV hatte die Woche vornehmlich damit zu tun, Alpträume zu verarbeiten, in denen böse Männer mit roten Leibchen und schnellen Beinen vorkamen. Das Schlimme daran ist: Es war alles echt, die Unholde spielen für den FC Bayern. Sie hatten die Hamburger am Wochenende mit 8:0 gedemütigt. Entsprechend überschaubar war das Selbstbewusstsein der Gastgeber, angeleitet von Markus Gisdol. Der hatte vor dem Spiel informiert, er würde dem HSV auch nach einem Abstieg weiter seine Schaffenskraft zur Verfügung stellen, falls man ihn ließe. Gegen die Hertha war deutlich zu sehen: Gisdols Schützlinge mühten sich redlich, aber das entscheidende Bisschen Esprit ging ihnen ab. Das lag allerdings auch an der sauber operierenden Verteidigung der Berliner, erneut gut organisiert vom ehemaligen Clubberer Niklas Stark. Auch Herthas Keeper Rune Jarstein durfte zeigen, was er kann: In der 19. Minute tauchte Nicolai Müller völlig frei vor ihm auf, aber Jarstein machte das ganz cool - und entschärfte die Chance. Weiter passierte vor den Toren in der ersten Hälfte nicht viel, die 44.445 Zuschauer hätten nix verpasst, wenn sie sich ihre Halbzeitwurst 20 Minuten zu früh geholt hätten.



Darida hat die beste Chance

Auch im zweiten Abschnitt ersparten die pinkfarben gekleideten Gäste und ihre rothosigen Gegner den Fans übertriebene Aufregung. Immer wieder störten kleine Fouls, Fehlpässe und andere technische Macken den Spielfluss. Erst Nicolai Müllers Schussversuch in die Arme Jarsteins (65.) bedeutete so etwas wie Gefahr. Die Berliner nahmen das als Anlass, es jetzt doch noch etwas forscher mit dem Toreschießen zu versuchen. Aber der Schützenkönig Vedad Ibisevic versemmelte in der 67. Minute die erste gute Gelegenheit seines Teams durch einen ungenauen Pass. Vladimir Darida acht Minuten später die zweite - sein abgefälschter Schuss sauste nur knapp am Tor vorbei. Hamburgs Schlussmann René Adler wäre machtlos gewesen. "Die Hertha hatte keine richtige Torchance", behauptete Adler später, vielleicht aus Selbstschutz. Dardai dagegen sprach von "vier, fünf Riesenmöglichkeiten". Die Wahrheit lag dazwischen.



Eintracht verliert - Hertha hält Distanz

Als alle schon mit einem redlichen 0:0-Gewürge gerechnet hatten, änderte der HSV doch noch das Drehbuch: Der Berliner Linksverteidiger Marvin Plattenhardt verlor den Ball allzu lax an Bobby Wood, dieser gab ihn weiter an Aaron Hunt. Und dessen Hereingabe knallte der schwedische Mittelfeldstaubsauger Albin Ekdal dann direkt ins Tor - plötzlich sah es ganz einfach aus, was vorher an diesem Nachmittag so elendig schwer wirkte. Unverdient war's nicht. Die Folgen dieser Niederlage sind für Hertha erträglich, der Klub bleibt Europa-League-kompatibler Fünfter. Die Frankfurter Eintracht rückte den Berlinern wegen der Heimniederlage gegen Freiburg nicht näher zu Leibe. Die HSV-Abstiegskämpfer dagegen feierten ihre drei Punkte und den goldenen Ekdal mit einem rituellen Tanz. Der Sieg brachte sie auf den 16. Platz. Dieser würde für die Relegation reichen - bliebe es am Ende dabei, ginge es gegen Union Berlin.