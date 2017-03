Ondrej Duda ist endlich angekommen - in der Bundesliga und in Berlin. Nach dem Training warten schon zahlreiche Fans auf Autogramme. Es sind Landsleute, die auf einen kurzen Plausch mit dem slowakischen Nationalspieler hoffen. Ja, auch die Hertha-Fahne bekommt noch einen "Duda". Der junge Spieler hat Starpotenzial und das Zeug zum Publikumsliebling.

"Das war ein großartiger Moment, weil ich so eine lange Zeit nicht gespielt hatte", erzählt Duda. "Für mich ist es das beste Gefühl in der Welt, weil ich Fußball liebe. Fußball ist mein Leben. Und diese Atmosphäre und wie die Fans mich begrüßt haben, das war für mich überraschend."

Trainer Pal Dardai erwartet in Zukunft eine Menge von dem Offensiv-Allrounder, der bei Hertha auf der Zehn, also im zentralen offensiven Mittelfeld, eingeplant ist. Der Linksfuß kann aber auch Außen oder in der Spitze spielen. "Für mich ist das wichtig. Das war ein Großeinkauf für uns. Er spielt mit Phantasie, er geht in die Tiefe, er kann Tore vorbereiten und Konter ausspielen", schwärmt Pal Dardai.

Hertha BSC tritt am Sonntag (17.30 Uhr) beim Hamburger SV an.

Ein Spielertyp, den Hertha so nicht hat. Und was sagt der Spielmacher - worauf dürfen sich die Fans freuen? "Ich weiß nicht - ich mag es nicht so sehr über mich zu sprechen, über meine Stärken und Schwächen. Ich bin nicht so schnell und vielleicht auch nicht besonders kräftig, aber ich versuche auf dem Spielfeld kreativ zu sein, mit guten Ideen und guten Pässen", so der 22-Jährige. "Hertha spielt guten taktischen Fußball und da kann ich, glaube ich, helfen."

Nach der langen Verletzungszeit will der Klub Duda allerdings nicht mit Erwartungen überfrachten. Hertha nimmt Kurs auf Europa - mit einem endlich gesunden Duda - der darauf brennt sich zu zeigen, der seinen Sport liebt und gleichzeitig lernen musste, dass Fußball nicht alles ist.