Die Füchse Berlin haben in der Handball-Bundesliga einen wichtigen Heimsieg im Kampf um die Europapokalstartplätze gefeiert. Das Team von Trainer Velimir Petkovic setzte sich am Mittwochabend dank einer Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte mit 27:24 (12:13) gegen die HSG Wetzlar durch.



Beide Mannschaften lieferten sich lange einen offenen Schlagabtausch, ehe Wetzlar kurz nach der Pause beim 15:12 erstmals mit drei Toren Vorsprung in Führung ging. Anfangs bekamen die Gastgeber Wetzlars Kreisläufer Jannik Kohlbacher überhaupt nicht in den Griff. Der Nationalspieler warf in den ersten sieben Minuten drei Tore.