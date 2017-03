Ausverkaufte Halle mit 9.000 Fans und dann ein Unentschieden gegen den deutschen Meister - das 30:30 der Füchse Berlin gegen die Rhein-Neckar-Löwen liest sich zunächst nicht schlecht. Aber am Sonntag war viel mehr für die Berliner drin - auf die Champions-League müssen sie nächste Saison wohl verzichten.

Ein Punkt, der sich für die Füchse anfühlte wie eine Niederlage - und diejenigen, die sie dafür verantwortlich machten, trugen nicht das Trikot der Berliner. Ein 30:30 trotzdem die Gastgeber dem deutschen Meister Rhein-Neckar-Löwen am Sonntag ab, vor 9.000 Fans in der ausverkauften Max-Schmeling-Halle. Es hätte ein Sieg sein müssen, angesichts der Kräfteverhältnisse - aber nun bleiben die Füchse auf dem vierten Tabellenplatz, sie haben kaum noch Chancen, es auf einen der Champions-League-Ränge zu schaffen.

"An manchen Stellen, gerade am Ende, hätten einige Pfiffe für uns fallen müssen. Am Schluss haben die Löwen sogar noch geschenkt bekommen, diese tolle Partie vielleicht noch zu gewinnen", empörte sich Füchse-Trainer Velimir Petkovic über die Leistung der Schiedsrichter Fabian Baumgart und Sascha Wild. Indirekt pflichtete ihm der Gäste-Trainer Nikolaj Jacobsen bei: "Zwei Punkte wären hier wohl nicht verdient gewesen", sagte der Däne.