Berliner in Köln gefordert - Eine Hertha-Serie könnte heute enden

18.03.17 | 12:01 Uhr

Wenn es nach der Statistik geht, müsste dieses Spiel unentschieden ausgehen: Hertha liegen Spiele in Köln, fünf Siege holten die Berliner dort in den letzten zwölf Jahren. Das Problem: Hertha ist derzeit eines der schlechtesten Auswärtsteams. Welche Serie endet am Samstag?



Nach einer Serie von fünf Niederlagen hintereinander will Hertha BSC endlich wieder einmal in einem fremden Stadion siegen. Während der Berliner Fußball-Erstligist in der aktuellen Saison als bestes Heimteam der Bundesliga im Olympiastadion schon 31 Punkte eingesammelt hat, holte das Team von Trainer Pal Dardai in der Ferne nur neun Zähler.



Damit liegt Hertha in der Auswärtstabelle nur auf Rang 15. "Wir versuchen, etwas anders zu machen. Und dann schauen wir, ob das funktioniert", erklärte Dardai vor dem Spiel am Samstag (15.30 Uhr) beim Tabellen-Siebten 1. FC Köln: "Wir müssen mutig auftreten."

Und selten standen die Chancen so gut, diese Negativ-Serie zu beenden. Denn seit 2005 trat die Hertha sechs Mal in Köln an - und konnte dabei fünf Siege einfahren. Hertha-Kapitän Vedad Ibisevic trifft zudem sehr gern gegen die Rheinländer - sieben Tore stehen auf seinem Köln-Konto.

Weichen für Europa League könnten getellt werden

Die Kölner ihrerseits haben seit sechs Pflichtspielen nicht mehr gewonnen - auch dies könnte den Berlinern helfen. Im Kampf um den sechsten Tabellenrang, der am Saisonende den Einzug in die Europa League bedeutet, könnte die Partie zudem schon die Weichen stellen. Gewinnt Hertha (derzeit 40 Punkte), würde der Vorsprung auf Köln (34) auf neun Zähler anwachsen. Die in der Woche noch angeschlagenen Herthaner Salomon Kalou (Muskelprobleme), Sebastian Langkamp (Kopfblessur) und Mitchell Weiser (Knöchelverletzung) gehören zum Aufgebot für die Partie. Der letzte Auswärtssieg der Berliner datiert vom 3. Dezember des Vorjahres in Wolfsburg.