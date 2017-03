Hertha BSC hat auswärts wieder einmal eine Niederlage hinnehmen müssen: Die Berliner unterlagen am Samstag dem 1. FC Köln mit 4:2 (3:0). Es war die sechste Auswärtsniederlage in Folge. Nach dem frühesten Kölner Saisontor durch einen sehenswerten 28-Meter-Schuss (Yuya Osako, 6. Minute) legte Modeste (35./37./62.) wieder eine One-Man-Show hin. Mit nun 22 Saisontreffern rückte Stürmer bis auf einen Treffer an den Dortmunder Pierre-Emerick Aubameyang an der Spitze der Bundesliga-Torjägerliste heran.

Dardai wechselte in der Pause offensiv mit Sami Allagui für Per Skjelbred und die Hertha setzte direkt das Signal zur Aufholjagd. Nach einem harten Einsteigen von Horn gegen Niklas Stark im Strafraum sorgte Ibisevic per Elfmeter tatsächlich für neue Hoffnung. Während die Gäste entschlossen auftraten, begann für den FC nach fünf Spielen ohne Sieg plötzlich das Zittern. Doch dann kam Modeste: Aus der eigenen Hälfte gestartet, enteilte er Brooks und traf erneut. Hertha zeigte nun Moral: Brooks traf per Kopf, Ibisevic (82.) und erneut Brooks (89.) scheiterten an Horn.

Hertha-Coach Pal Dardai bot zum fünften Mal hintereinander dieselbe Startelf auf - das hatte es bei den Berlinern zuletzt vor 35 Jahren gegeben. Dardai sagte nach der Partie dem TV-Sender Sky: "Die erste Halbzeit haben wir verpennt. Positiv war, dass wir auswärts zwei Tore geschossen und uns Chancen erarbeitet haben." Die Auswärtsschwäche könne er sich nur so erklären: "Das hat mit dem Kopf zu tun, nicht mit Können. Auswärts verschenken wir immer die erste Hälfte und wachen erst in der Halbzeit auf."