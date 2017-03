Es ist kein Geheimnis: Bei Familie Dardai dreht sich fast alles um Fußball. So war es auch nicht verwunderlich, dass Herthas Trainer mit seinen Söhnen und seiner Frau am Mittwochabend vor dem Fernseher Platz genommen hatte, um Champions League zu schauen. Es spielte schließlich auch Berlins nächster Gegner Borussia Dortmund. Allerdings wollten Dardais Söhne lieber Barcelona gegen Paris Saint Germain schauen. "Die ganze Familie war ziemlich traurig und fragte mich, warum wir jetzt Dortmund schauen müssen", erzählt Pal Dardai am Tag danach.



"Ich habe gesagt, nun, für mich ist das wichtig. Also mussten die Kinder Barcelona auf dem iPad schauen. Ich muss aber gestehen - wir haben ganz schnell umgeschaltet und ich bin froh, dass ich dieses Spiel gesehen habe. Sorry, das Dortmund-Scouting hole ich nach, aber es war ein schöner Fußballabend."